Neuer Bundesratsplan zu den EU-Verträgen – das sind die Reaktionen

Im Luftverkehrsabkommen und im Schengen/Dublin-Assoziierungsvertrag habe sich das Volk bereits zweimal für die dynamische Rechtsentwicklung mit den EU-Gesetzen entschieden, schrieb der Baselbieter am Mittwoch auf dem Kurznachrichtenportal X.

Alle bisherigen Verträge mit der EU waren in der Schweiz bei der eidgenössischen Abstimmung lediglich dem Volksmehr unterstellt: Das hält SP-Aussenpolitiker und Nationalrat Eric Nussbaumer fest. «Die Behauptung, ein Ständemehr sei nötig, sei eine Erfindung der Gegner.»

Das Bundesamt für Justiz (BJ) war 2024 in einer Analyse zum Schluss gekommen, dass gemäss Verfassung die EU-Verträge nicht dem obligatorischen Referendum und damit dem Volks- und Ständemehr unterstellt werden können , auch nicht ausnahmsweise. Es handle sich um eine juristische, nicht um eine politische Einschätzung, hielt das BJ damals fest. Die Mehrheit der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates (APK-N) hält ein obligatorisches Referendum aufgrund der Verfassung für nicht möglich.

Vor den Medien machten die Initiantinnen und Initianten am gestrigen Dienstag in Bern Druck für das Ständemehr: Unter der Voraussetzung, dass sich Bundesrat und Parlament für das doppelte Ja zu den EU-Verträgen einsetzen und Volk und Stände dieses annehmen, sind sie zum Rückzug ihres Begehrens bereit.

Durch die Initiative soll eine Klausel sicherstellen, dass Volk und Stände über die neuen EU-Verträge, über die möglicherweise vor der Initiative abgestimmt wird, entscheiden können. Für völkerrechtliche Verträge und Gesetze, die in Kraft sind, wenn die Initiative an der Urne angenommen wird, soll dagegen eine Bestandesgarantie gelten.

Mit einem obligatorischen Referendum ist nämlich die Hürde für die Zustimmung zum Vertragswerk höher. Mit einem fakultativen Referendum ist die Hürde für eine Zustimmung an der Urne tiefer, wie es der Bundesrat heute vorschlägt.

Die Basler Nationalrätin Sibel Arslan begrüsst die Ankündigung des Bundesrats, die Bilateralen Verträge dem fakultativen Referendum zu unterstellen. In der Medienmitteilung der Grünen argumentiert sie, dass die Verfassung eindeutig wäre und deshalb ein obligatorisches Referendum in jenem Fall nicht vorgesehen wäre. Im gleichen Zug kritisiert sie die SVP:

Mit seinem Vorgehen stelle sich der Bundesrat gegen die Schweizer Demokratie, so die SVP. Die Schweizerische Volkspartei wäre die einzige, welche den «entscheidenden Widerstand» gegen das Vorgehen des Bundesrates vorgehen würde.

«Das ist vollkommen inakzeptabel. In unserer direkten Demokratie haben nämlich Volk und Kantone das Sagen.»

In der offiziellen Medienmitteilung spricht die SVP von einem «EU-Unterwerfungsvertrag», welcher dem Volk das Stimmrecht entziehen würde.

Dazu stellte er einen Kommentar in der «Neuen Zürcher Zeitung». In diesem vertritt die Kommentatorin die Ansicht, das Ständemehr sei nicht nur staatspolitisch richtig und juristisch vertretbar, sondern für den Zusammenhalt des Landes nötig.

«Schockierend»: So hat SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi am Mittwoch auf den Bundesratsplan reagiert, die neuen EU-Verträge nur dem Volksmehr und nicht auch dem Ständemehr zu unterstellen. Damit werde die Demokratie ausgehebelt.

Der Bundesrat spricht sich dafür aus, das die EU-Verträge dem fakultativen Referendum unterstehen soll. Demnach würde das einfache Volksmehr an der Urne ausreichen. Das sind die ersten Reaktionen aus der Politik.

