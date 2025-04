Kein Ständemehr bei der EU-Abstimmung: Bundesrat trifft umstrittenen Grundsatzentscheid

SVP-Fraktionschef Aeschi zeigt sich schockiert

«Schockierend»: So hat SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi am Mittwoch auf den Bundesratsplan reagiert, die neuen EU-Verträge nur dem Volksmehr und nicht auch dem Ständemehr zu unterstellen. Damit werde die Demokratie ausgehebelt.



Mit vier zu drei Stimmen wolle die Landesregierung den von der SVP sogenannten «Unterwerfungsvertrag», der über der Bundesverfassung stehe, nicht dem Ständemehr zum Entscheid anheimstellen, monierte der Zuger Nationalrat auf der Kurznachrichtenplattform X.



Zudem listete er auf, dass die Bundesräte Elisabeth Baume-Schneider (SP), Ignazio Cassis (FDP), Beat Jans (SP) und Martin Pfister (Mitte) für das alleinige Volksmehr gestimmt hätten. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) sowie die SVP-Bundesräte Guy Parmelin und Albert Rösti hätten sich dem widersetzt. Abstimmungen im Bundesrat sind eigentlich geheim.



Dazu stellte er einen Kommentar in der «Neuen Zürcher Zeitung». In diesem vertritt die Kommentatorin die Ansicht, das Ständemehr sei nicht nur staatspolitisch richtig und juristisch vertretbar, sondern für den Zusammenhalt des Landes nötig.