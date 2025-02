Die Legalisierung des Cannabis ermögliche eine Kontrolle der Herkunft und der Qualität der Cannabisprodukte, schreiben die Grünen. Bild: Shutterstock

«Historisch»: SP und Grüne jubeln über Entscheid für Cannabis-Gesetz

«Endlich!» – «historisch»: Die Schweizer Grünen und die SP Schweiz jubeln über das Ja der nationalrätlichen Gesundheitskommission zu einem Cannabis-Gesetzesvorentwurf. Die Schweiz habe am Freitag einen grossen Schritt vorwärts gemacht, schrieben die Grünen in einer Mitteilung.

Die Legalisierung des Cannabis ermögliche eine Kontrolle der Herkunft und der Qualität der Cannabisprodukte sowie eine bessere Begleitung von Cannabis-Konsumierenden, heisst es im Communiqué weiter. Die bisherige Drogenpolitik sei gescheitert. Denn Repression sei äussert kostspielig und befeuere einen Schwarzmarkt, der von der Drogenmafia beherrscht werde.

Mit dem neuen Gesetz würde die Schweiz die Voraussetzung für einen risikoärmeren und sicheren Umgang mit Cannabis in der Schweiz schaffen: So wird die St. Galler SP-Gesundheitspolitikerin und Nationalrätin Barbara Gysi in einer Mitteilung ihrer Partei zitiert. Das Gesetz strebe ein Gleichgewicht zwischen Gesundheits- und Jugendschutz an sowie die Eindämmung des illegalen Schwarzmarkts.

Von einem «historischen Moment» sprach auch die IG Hanf Schweiz. Der Entscheid zeige, dass in der Schweiz der politische Wille vorhanden sei, den Schwarzmarkt wirksam zu bekämpfen und die Konsumentensicherheit zu erhöhen. Eine Regulierung des Cannabismarkts würde auch wirtschaftliche Chancen für Schweizer Unternehmen bedeuten, besonders in der Landwirtschaft.

Eine Minderheit der Gesundheits- und Sozialkommission des Nationalrats (SGK-N) lehnt die Vorlage gemäss der Mitteilung der Parlamentsdienste prinzipiell ab. Eine Aufhebung des Verbots von Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken hätte aus ihrer Sicht eine völlig falsche Signalwirkung.

Mit einer Regulierung würde die Bevölkerung – und gerade die Jugendlichen – Cannabis als normales Gut verstehen, findet diese Minderheit gemäss Communiqué. Die Regulierung würde den Konsum begünstigen und einen effektiven Jugendschutz verunmöglichen, so die Minderheit. (sda)