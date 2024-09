Zwei Angeklagte im Fall Mark Streit teilweise schuldig

Zum Prozess kam es nach misslungenen Erdsondenbohrungen beim Villa-Neubau von Mark Streit in Muri bei Bern vor ein paar Jahren. (sda)

Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat am Mittwoch im Gerichtsprozess rund um den Villa-Neubau von Ex-Eishockeyprofi Mark Streit die Angeklagten grösstenteils freigesprochen. Zwei von fünf Baufachleuten sind teilweise schuldig.

Zum Prozess kam es nach misslungenen Erdsondenbohrungen beim Villa-Neubau von Mark Streit in Muri.

Zum Prozess kam es nach misslungenen Erdsondenbohrungen beim Villa-Neubau von Mark Streit in Muri. Bild: pkp/Pius Koller

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 21 Bilder und Videos zeigen dir das Ausmass der Unwetter-Katastrophe in Osteuropa

Nach Pager-Explosion: USA wussten von nichts, Iran bietet Hilfe an

Rabiot schliesst sich Marseille an +++ Yverdon leiht Jamaikaner aus Premier League aus

«Jahrhunderthochwasser» ++ Erstes Todesopfer in Tschechien

Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren

Zwei der besten europäischen Pizzerias sind in der Schweiz

Tamedia legt Redaktionen zusammen und baut 55 Stellen ab

Das Zürcher Medienunternehmen Tamedia organisiert seine Redaktionen neu und vollzieht dabei einen Ende August angekündigten Stellenabbau. Die Zahl der davon betroffenen Vollzeitstellen sinkt von ursprünglich 90 auf noch 55 Stellen. Von diesen Personalmassnahmen seien voraussichtlich 30 Vollzeitstellen in der Deutschschweiz sowie 25 Vollzeitstellen in der Westschweiz betroffen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.