«Wir investieren dort, wo wir gebraucht werden und den grössten Nutzen für unsere Kundschaft bieten. Darum passen wir das Filialnetz entsprechend an. So stellen wir die Grundversorgung auch in Zukunft sicher, ohne einen Rappen Steuergeld zu beanspruchen», erklärt Thomas Baur, Stellvertretender Konzernleiter und Leiter PostNetz.

64-jährige US-Amerikanerin hatte angeblich Würgespuren: Übler Verdacht um Sarco-Tote

Noch immer sitzt Florian Willet, Präsident der Sterbehilfe-Organisation The Last Resort, in Untersuchungshaft. Weshalb, ist nicht vollends klar. Nun veröffentlicht eine niederländische Zeitung brisante Informationen.

Der erstmalige Einsatz der umstrittenen Suizidkapsel Sarco Ende September in der Schweiz sorgt weiterhin für Fragezeichen. Noch immer sitzt Florian Willet, Präsident der Sterbehilfe-Organisation The Last Resort, die den ersten Sarco-Einsatz koordiniert hatte, in Untersuchungshaft. Und entsprechend ermittelt die Schaffhauser Staatsanwaltschaft ebenfalls immer noch.