Der 1. Mai war an vielen Orten der wärmste Tag des Jahres – doch heute wird's noch wärmer

Mehr «Schweiz»

Donnerstag, der 1. Mai hat vielen Orten der Schweiz die höchsten Temperaturen dieses Jahres gebracht. Am wärmsten war es zudem an einem der nördlichsten Punkte des Landes, in Basel-Binningen. Dort zeigte das Thermometer sommerliche 27,7 Grad.

Nicht einmal das Tessin schlug die Nordwestschweiz, was die Temperaturen am Tag der Arbeit betraf. So wurden in Biasca 27,5 Grad gemessen. Chur kam noch auf 27,2 Grad, wie Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, am Donnerstagabend auf X mitteilte. Am Freitag soll es noch wärmer werden, allerdings könnte Sahara-Staub dem Himmel die blaue Farbe nehmen.

Gemäss dem Wetterdienst Meteonews mit Sitz in Zürich wurden am Donnerstag landesweit Temperaturen über 25 Grad gemessen, der Mindesttemperaturmarke, die einen Sommertag bestimmt. (dab/sda)