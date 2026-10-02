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91-Jährige fährt in Einsiedeln in Gartenwirtschaft – mehrere Verletzte

Einsiedeln
Die Autofahrerin verwechselte mutmasslich das Gas- und Bremspedal.Bild: Kantonspolizei Schwyz
Polizeirapport

91-Jährige fährt in Einsiedeln in Gartenwirtschaft – mehrere Verletzte

02.10.2026, 08:3002.10.2026, 08:35

Am Donnerstagnachmittag ist eine 91-jährige Autofahrerin in Einsiedeln in eine Gartenwirtschaft eines Retaurants gefahren. Dabei wurden mehrere Gäste, welche sich im Aussenbereich aufhielten, verletzt. Vier Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Autofahrerin verwechselte mutmasslich das Gas- und Bremspedal, blieb beim Unfall aber unverletzt. Ihr wurde der Führerausweis abgenommen. (ome)

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