Sechs Bundesratsmitglieder nehmen am WEF in Davos teil

Das Jahrestreffen biete Gelegenheit für zahlreiche Kontakte und Gespräche, hiess es weiter. So seien unter anderem bilaterale Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte oder der ukrainischen Vizepremierministerin Julija Swyrydenko geplant. (dab/sda)

Nebst der Bundespräsidentin werden auch die Regierungsmitglieder Viola Amherd, Elisabeth Baume-Schneider, Guy Parmelin, Ignazio Cassis und Beat Jans in Davos sein. Einzig Bundesrat Albert Rösti werde nicht am WEF teilnehmen.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wird das 55. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) am Dienstag, 21. Januar, gemeinsam mit WEF-Gründer Klaus Schwab eröffnen, wie der Bundesrat am Freitag mitteilte. Dabei werde sie inhaltlich den Fokus auf die Beziehungen zwischen der Schweiz zu europäischen Ländern und zu China setzen.

Sechs Mitglieder des Bundesrats reisen nächste Woche nach Davos ans WEF. Sie haben etliche Treffen mit Staats- und Regierungschefs anderer Länder geplant. Wirtschaftsminister Guy Parmelin will unter anderem Freihandelsabkommen mit Thailand und dem Kosovo unterzeichnen.

