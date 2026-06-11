Zürcher SVP-Regierungsrätin Rickli will doch nicht in den Ständerat

Die Zürcher SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli hat sich entschieden: Sie will 2027 erneut zu den Zürcher Regierungsratswahlen antreten. Eine Ständeratskandidatur im selben Jahr ist damit vom Tisch.

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«Ich stehe meiner Partei aktuell nicht als Ständeratskandidatin, sondern unverändert als Regierungsrätin für eine dritte Legislatur zur Verfügung», teilte Rickli der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag auf Anfrage mit.

Natalie Rickli hat eine Ständeratskandidatur angedeutet – nun will sie doch nicht. Bild: keystone

Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» hatte Rickli vergangene Woche gesagt, eine Ständeratskandidatur prüfen und mit der Parteileitung besprechen zu wollen. Eine gleichzeitige Kandidatur für die Regierungs- und die Ständeratswahlen schloss sie aus.

Auch ohne eine Ständeratskandidatur Ricklis zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Zürcher Ständeratswahl 2027 spannend werden dürfte. Ständerat Daniel Jositsch kündigte vergangene Woche an, aus der SP auszutreten und 2027 als Parteiloser erneut anzutreten. Bei der SP wiederum hat sich Nationalrätin Jacqueline Badran als mögliche Kandidatin ins Spiel gebracht. Ebenfalls erneut antreten dürfte die 2023 gewählte Tiana Moser (GLP).

Bei den beiden bürgerlichen Parteien SVP und FDP ist noch offen, ob sie sich auf eine gemeinsame Kandidatur einigen, oder ob beide Parteien eine eigenen Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. (dab/sda)