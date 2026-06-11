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Ständemehr bei EU-Verträgen – heute debattiert der Ständerat

Die Kleine Kammer beschaeftigt sich mit verschiedenen wirtschaftspolitischen Themen, an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 4. Dezember 2025 im Staenderat in Bern. (KEYSTONE/A ...
Wird sich der Rat der Stände für ein Ständemehr aussprechen?Bild: KEYSTONE

Braucht es beim EU-Paket ein Ständemehr? Heute debattiert der Ständerat

11.06.2026, 07:4511.06.2026, 07:45

Braucht es beim EU-Paket neben dem Volksmehr auch das Ständemehr? Der Ständerat fällt heute Vormittag einen ersten Entscheid, als eine Art Stimmungstest. Das musst du zum Dossier wissen:

Die Ausgangslage

Der Bundesrat schlägt dem Parlament in seiner Botschaft zu den EU-Verträgen die Unterstellung unter das fakultative Referendum vor – also lediglich das Volksmehr. Ebenso beantragt er beim Parlament ein Nein zur Kompass-Initiative, die für das Vertragswerk ebenfalls das doppelte Mehr von Volk und Ständen verlangt.

Hinter den Kulissen des Bundeshauses tobt seither ein heftiger Streit über die Frage des Ständemehrs. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) ist gespalten: Mit 7 zu 6 Stimmen plädiert sie dafür, die Bilateralen III dem obligatorischen Referendum zu unterstellen, sodass für ein Ja das Ständemehr erforderlich wäre. Die Schwesterkommission des Nationalrats (SPK-N) sieht das gleich. Doch die Aussenpolitischen Kommissionen beider Räte (APK-N und APK-S) sind dagegen.

Bundespraesident Guy Parmelin, Mitte, spricht neben Bundesrat Ignazio Cassis, links, und Bundesrat Beat Jans, rechts, an einer Medienkonferenz zur Botschaft zum Paket &quot;Stabilisierung und Weiteren ...
Empfehlen das Ständemehr wegzulassen – Bundesräte Beat Jans, Guy Parmelin und Ignazio Cassis. (v.l.n.r.)Bild: keystone

Nicht nur unter Politikerinnen und Politikern, auch unter Expertinnen und Experten ist es umstritten, ob die Umsetzung des EU-Pakets ein Ständemehr erfordert oder nicht. Das zeigte eine Ende März von der SPK-S durchgeführte, öffentliche Anhörung. Die SPK-S griff mit ihrer Initiative einen Vorschlag des Juristen Stefan Schmid auf. Dieser hatte in der Anhörung einen Widerspruch zwischen der Bundesverfassung und dem Vertragspaket geltend gemacht, insbesondere bei der Personenfreizügigkeit. Als Ausweg schlug er einen Übergangsartikel für die Verfassung vor.

Die Argumente

Aufgrund der Tragweite des EU-Pakets sei diese Verfassungsänderung zwingend nötig, lautet der Tenor bei Befürwortenden des doppelten Mehrs. Damit soll das EU-Paket vom Verbot des Abschlusses von völkerrechtlichen Verträgen, welche die Schweiz daran hindern, die Zuwanderung eigenständig zu steuern, ausgenommen werden. Zuletzt war die Frage aufgeworfen worden, ob die neuen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Unionsbürgerrichtlinie dem Zuwanderungsartikel in der Verfassung widersprechen.

Den von den SPK geltend gemachten Widerspruch zwischen dem EU-Paket und dem Zuwanderungsartikel in der Verfassung sieht die Mehrheit der beiden APK nicht. Auch eine neue verfassungsrechtliche Regelung von Völkerrecht und Landesrecht sei nicht angezeigt. Es sei kein neues Aufenthaltsrecht vorgesehen, welches dem Zuwanderungsartikel in der Verfassung widersprechen würde, hielten sie zum Entscheid fest.

Die Bundesratskandidatin der CVP Heidi Z&#039;graggen, rechts, diskutiert mit Nationalrat Jean-Francois Rime, SVP-FR, an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 3. Dezember 2018 im Vo ...
Urner Mitte-Ständerätin und SPK Kommissionspräsidentin Heidi Z'graggen ist für das Ständemehr. Bild: KEYSTONE

Die Prognose

Es wird knapp. Die SVP ist klar für das doppelte Mehr. SP, Grüne und GLP sind dagegen. Spannend dürfte sein, wie sich die Mitglieder der FDP und der Mitte-Partei positionieren. Sie verfügen im Ständerat über eine komfortable Mehrheit. In der SPK-S fällte Kommissionspräsidentin Heidi Z'graggen (Mitte/UR) den Stichentscheid zugunsten des Ständemehrs.

Der Fahrplan

Die heutige Diskussion ist mit Sicherheit nicht die letzte Auseinandersetzung um das Ständemehr. Ende Juni wird die SPK-S noch über eine andere Variante beraten, das obligatorische Referendum «sui generis». Der definitive Entscheid fällt wohl erst nach Abschluss der inhaltlichen Diskussionen zum EU-Vertragspaket, also frühestens im nächsten Jahr. Der Ausgang ist offen. (nil/sda)

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