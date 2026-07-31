Rätselhafte Erkrankung von Milchkühen beschäftigt den Bund

Eine rätselhafte Krankheit breitet sich unter Schweizer Milchkühen aus. Die Tiere leiden an Fieber und Durchfall. Der Bund beobachtet die Lage, wie das zuständige Bundesamt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

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«Die Ursache konnte bisher nicht identifiziert werden», hiess es vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Freitag.

Unter Schweizer Kühen breitet sich eine unbekannte Krankheit aus. Bild: keystone

Das Amt bestätigte damit Berichte von Fachmedien wie dem «Schweizer Bauer» und der «Bauernzeitung». Verschiedene Tierhaltende berichten demnach insbesondere über Fieber und Durchfall, häufig verbunden mit einem deutlichen Rückgang der Milchleistung.

Das Bundesamt wies gegenüber Keystone-SDA darauf hin, dass unspezifische Symptome wie Fieber oder Durchfall auf eine hochansteckende Tierseuche hindeuten könnten.

Kein Risiko durch Milchverzehr

Hinweise auf ein Risiko für Konsumentinnen und Konsumenten durch den Verzehr von Milch oder Fleisch gibt es laut dem Bundesamt aber derzeit nicht.

Auf der Suche nach den Gründen laufen derzeit Abklärungen in verschiedene Richtungen. Fachleute untersuchen dem BLV zufolge sowohl metabolische als auch infektiöse Ursachen. An den Abklärungen beteiligt sind praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte, Rindergesundheit Schweiz, die veterinärmedizinischen Universitäten, Labore sowie die Veterinärbehörden. Bislang sei jedoch kein Erreger als Ursache identifiziert worden

Ein direkter Zusammenhang zwischen den Krankheitsfällen und der aktuellen Hitzewelle ist nach Angaben der Behörde derzeit nicht belegt. Hohe Temperaturen stellten jedoch eine erhebliche Belastung für Hochleistungsmilchkühe dar. Dies könne die Tiere anfälliger für Erkrankungen machen. (dab/sda)