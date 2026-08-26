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Tiefencastel und Alvaneu werden Umsiedlungsorte für Brienz GR

Die Stimmberechtigten heissen einen Bruttokredit fuer die praeventive Umsiedelung gut, aufgenommen an der Versammlung der Gemeinde Albula, am Donnerstag, 9. Juli 2026, in Tiefencastel. Das Dorf Brienz ...
Schon im Juli hiessen die Stimmberechtigten der Gemeinde Albula den Bruttokredit für die Umsiedlung gut. Bild: keystone

Tiefencastel und Alvaneu werden Umsiedlungsorte für Brienz GR

26.08.2026, 02:15

Die Gemeindeversammlung von Albula/Alvra hat Tiefencastel und Alvaneu als Umsiedlungsorte bestimmt. Die 42 anwesenden Stimmberechtigten hiessen die Vorlage einstimmig gut, wie der Kommunikationsbeauftragte Christian Gartmann der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

42 Umsiedlungsgesuche von Erst- und Zweitwohnungsbesitzenden aus Brienz GR waren bei der Gemeinde eingegangen. Im Juli genehmigte die Gemeindeversammlung einen Bruttokredit von 82,5 Millionen Franken für die Umsiedlung.

Lanciert wurde das Vorhaben wegen der drohenden Bergsturzgefahr. Mehrmals und über Monate mussten Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser deswegen verlassen.

Mittlerweile konnten sie zurückkehren. Ein Entwässerungsstollen unter dem rutschenden Bergdorf und den Bergen dahinter sorgte für eine deutliche Entspannung der Situation, sodass das Dorf heute wieder gefahrlos bewohnt werden kann. Einzelne Felsstürze wurden als ungefährlich eingestuft. (sda)

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