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Albula/Alvra GR stimmt Umsiedlungskredit für Brienz zu

Albula/Alvra GR stimmt Umsiedlungskredit für Brienz zu

09.07.2026, 21:1909.07.2026, 21:19
Die Stimmberechtigten heissen einen Bruttokredit fuer die praeventive Umsiedelung gut, aufgenommen an der Versammlung der Gemeinde Albula, am Donnerstag, 9. Juli 2026, in Tiefencastel. Das Dorf Brienz ...
Die Gemeinde Albula/Alvra stimmte am Mittwoch über den Kredit ab.Bild: keystone

Die Gemeindeversammlung von Albula/Alvra hat einem Bruttokredit von 82,56 Millionen Franken zugestimmt. Damit schafft sie die Grundlagen, dass sich Umsiedlungswillige des bergsturzgefährdeten Dorfes Brienz GR eine neue Bleibe suchen können.

Der Entscheid fiel mit 41:3 Stimmen klar aus. Aktuell sind 42 Gesuche für eine präventive Umsiedlung eingegangen. Diese betreffen rund 95 Erst- und Zweitwohnungen.

Die nun genehmigten 82,56 Millionen Franken werden später grösstenteils vom Kanton Graubünden und dem Bund übernommen. Sie beteiligen sich zu 90 Prozent an den Umsiedlungskosten, die restlichen zehn Prozent müssen die Umsiedlungswilligen selbst tragen.

Für die Gemeinde Albula/Alvra belaufen sich die Restkosten gemäss Botschaft höchstens auf knapp 360'000 Franken.

Nun ist die Bündner Regierung am Zug. Sie befasst sich voraussichtlich im Spätsommer mit dem Vorhaben. Nach der rechtskräftigen Projektgenehmigung können alle, die sich für die Umsiedlung entschieden haben, innert fünf Jahren umziehen. (sda)

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