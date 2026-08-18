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Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz tritt nach fünf Jahren zurück

Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz tritt nach fünf Jahren zurück

18.08.2026, 11:1818.08.2026, 11:18

Bei den Mitte Frauen Schweiz kommt es zu einem personellen Wechsel: Christina Bachmann-Roth hat nach fünf Jahren im Amt ihren Rücktritt als Präsidentin angekündigt. Bis zur Wahl einer Nachfolgerin führt Vizepräsidentin Beatrice Borio die Geschäfte der Mitte Frauen.

Christina Bachmann-Roth, Pr�sidentin Die Mitte Frauen Schweiz, spricht waehrend der Delegiertenversammlung der Mitte-Partei am Samstag, 25. Mai 2024, in Arbedo, Tessin. (KEYSTONE/Ti-Press/ Maria Linda ...
Christina Bachmann-Roth tritt zurück.Bild: keystone

Der richtige Moment sei gekommen, um Platz für Neues zu machen, wurde Bachmann-Roth in der Mitteilung vom Dienstag zitiert. Über ihre Nachfolge im Präsidium informiere man gegebener Zeit.

Bachmann-Roth hatte das Präsidium 2021 übernommen. Unter ihrer Führung sei die Mitgliederzahl der Mitte Frauen Schweiz um rund 25 Prozent gestiegen, es seien neue kantonale Sektionen entstanden und das Präsidium sei verjüngt worden, hiess es weiter.

Bachmann-Roth ist zudem Vize-Stadtpräsidentin von Lenzburg AG. Daneben ist sie laut Mitteilung als Headhunterin tätig und verfügt über drei Verwaltungsratsmandate. Über die Nachfolge im Präsidium der Mitte Frauen Schweiz will die Organisation zu einem späteren Zeitpunkt informieren. (hkl/sda)

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