Diana Gutjahr möchte ihrer Familie mehr Zeit widmen. Bild: keystone

SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr tritt 2027 nicht wieder an

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Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr wird bei den nächsten Parlamentswahlen 2027 nicht mehr antreten. Auch für den Ständerat will sich die Unternehmerin nicht aufstellen lassen. Sie begründet ihren Schritt unter anderem mit dem Wunsch, mehr Zeit für die Familie haben zu wollen.

Nach zehn Jahren im Nationalrat sei der geeignete Zeitpunkt gekommen, «diesen Teil meiner politischen Laufbahn abzuschliessen». Das schrieb Diana Gutjahr in einer Mitteilung, die sie am Montag unter anderem via Soziale Medien verbreitete. Die politische Arbeit habe sie über viele Jahre geprägt und erfüllt.

«Gleichzeitig ist in mir der Wunsch gewachsen, den kommenden Lebensabschnitt bewusster mit meiner Familie zu gestalten, meinen heranwachsenden Sohn auf seinem Weg zu begleiten und mich wieder verstärkt in unserem Familienunternehmen zu engagieren», schrieb Gutjahr weiter. Sie bleibe Präsidentin des Thurgauer Gewerbeverbandes und Mitglied im Vorstand des Schweizerischen Gewerbeverbandes.

Bereits letzte Woche hatte der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark angekündigt, im kommenden Jahr nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Er begründete den Verzicht mit seinem Alter. Diana Gutjahr war als mögliche Nachfolgerin gehandelt worden.

Nomination folgt im Januar

Gutjahr habe klargestellt, dass aktuell auch eine Ständeratskandidatur für sie kein Thema ist, schrieb die SVP Thurgau in einer zusätzlichen Mitteilung. Die Partei bedauere den Rücktritt ausserordentlich. Die «personellen Weichen» für die Wahlen 2027 würden an der Delegiertenversammlung von Anfang Januar gestellt.

Die Unternehmerin aus Amriswil ist gemäss der Mitteilung der SVP 2017 in den Nationalrat nachgerückt. Die Interessen der Thurgauer Bevölkerung habe sie mit «enormem Engagement» vertreten und sich insbesondere für den Abbau von Bürokratie, die Stärkung des Werkplatzes und das duale Bildungssystem eingesetzt. Vor ihrer Zeit im Nationalrat hatte Diana Gutjahr mehrere Jahre im Thurgauer Grossen Rat politisiert. (dab/sda)

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