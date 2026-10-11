Magda hat ihre Brustkrebserkrankung überstanden und ist inzwischen in Remission. Image: watson

«Ich musste mich zwischen Krebs und dem Ende meines Sexlebens entscheiden»

Lange Zeit nach ihrer Brustkrebserkrankung litt Magda unter vaginaler Trockenheit. Trotz der starken Schmerzen, die sie davon hatte, wurde ihr keine Lösung angeboten. Dabei gibt es eine wirksame Behandlung.

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Mit einer fröhlichen Ausstrahlung betritt Magda, 47, die Klinik für ästhetische Medizin Forever Institute im Herzen von Genf. Wir treffen sie dort zusammen mit ihrer Kollegin, der Ärztin Lydie Chevriaux, anlässlich des «Pinken Oktobers» – ein Monat, der der Sensibilisierung für Brustkrebs gewidmet ist. In der Schweiz erhalten jedes Jahr rund 6000 Menschen die Diagnose Brustkrebs.



2022 ist Magda nach ihrer Brustkrebserkrankung in Remission, als sie zum ersten Mal vom Forever Institute hört. Sie ist auf der Suche nach einem neuen Job und entdeckt eine Stelle als Rezeptionistin. Was sie besonders neugierig macht und schliesslich zur Bewerbung bewegt: Die Klinik bietet auch eine Behandlung zur Intimverjüngung an.

Magda mit ihrer Kollegin, der Ärztin Lydie Chevriaux, im Forever Institute in Genf. Image: watson

Konkret geht es um eine Tiefenbefeuchtung der Vagina durch Hyaluronsäure-Injektionen. Seit 2018 leidet Magda unter vaginaler Trockenheit, die durch ihre Hormontherapie verursacht wird. Die Medikamente muss sie täglich einnehmen, um zu verhindern, dass der Krebs zurückkehrt. Magdas Alltag wurde dadurch stark eingeschränkt:



«Meine Haut war so trocken, dass ich vor Schmerzen kaum noch gehen konnte. An Sex war überhaupt nicht mehr zu denken.»

Magda

Kaum ist sie angestellt, probiert die lebensfrohe 40-Jährige die Behandlung selbst aus. «Ich war verzweifelt», erinnert sie sich. Und tatsächlich: Die Behandlung zeigt Wirkung. Dabei wird Hyaluronsäure – ein Molekül, das Wasser bindet – in die Vaginalschleimhaut gespritzt. «Die Stelle wird lokal betäubt, deshalb tut es nicht weh», sagt sie. Der Eingriff dauert rund 30 Minuten. Eine Sitzung kostet 690 Franken, empfohlen werden mindestens zwei Behandlungen im Abstand von sechs Monaten. Danach soll der Körper mit der Zeit wieder lernen, sich selbst auf natürliche Weise zu befeuchten.



Bis Magda diese Lösung fand, waren allerdings schon viele Jahre vergangen. Denn obwohl über Prävention und Betreuung während der Krebserkrankung gesprochen wird, bleibt das Leben nach Brustkrebs weitgehend unthematisiert – und die Folgen der Hormontherapie für die Intimgesundheit. «Darüber spricht kaum jemand. Es ist noch immer ein Tabu», kritisiert Magda.



Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Wenn die Diagnose einfach nicht kommt

Magda ist 38, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird. Chemotherapie, eine Brustamputation, eine Operation zur Entfernung der Metastasen – also der Ausbreitung des Krebses im Körper – und Bestrahlungen bestimmen fast ein Jahr lang ihren Alltag. Doch trotz allem verliert sie ihre Lebensfreude nicht:



«Ich fühlte mich wie eine Kriegerin. Ich zog mich schön an, wenn ich ins Spital ging und schminkte meine Lippen. Wenn die Chemotherapie am Morgen war, gingen mein Mann und ich mittags etwas essen. Und wenn sie am Nachmittag stattfand, gönnten wir uns danach einen Apéro.»

Magda

Entgegen allen Erwartungen ist es ausgerechnet die Zeit der Remission, die Magda körperlich und psychisch am meisten zusetzt. «Sie werden sich vermutlich nicht mehr wie 40 fühlen», sagt ihre damalige Ärztin, als sie ihr eine Hormontherapie verschreibt. «Ich nahm mich nach dem Krebs als kränker wahr als während der Krankheit», erinnert sich Magda. «Ich sah aus wie eine 80-jährige Frau.»



Eine der belastendsten Nebenwirkungen ist das Ausbleiben der Befeuchtung der Vagina. Diese wird dadurch besonders schmerzempfindlich. Fahrradfahren ist für Magda deshalb beispielsweise nicht mehr möglich, und beim Sex hat sie starke Schmerzen. Magda kritisiert die medizinische Odyssee, die sie hinter sich hat:



«Ich habe mit mehreren Ärzten darüber gesprochen. Die vorgeschlagenen Lösungen hätten das Risiko eines Rückfalls mit sich gebracht. Ich musste mich zwischen Krebs und dem Ende meines Sexlebens entscheiden.»



Die Ärztin Lydie Chevriaux bedauert das mangelnde Angebot an Behandlungsmöglichkeiten. Die Allgemeinmedizinerin hat früher in der Gynäkologie gearbeitet und bietet ihren Patientinnen schon seit einiger Zeit eine sogenannte Intimverjüngung an. «Es kommt im medizinischen Umfeld häufig vor, dass Patientinnen Schuldgefühle eingeredet werden», kritisiert sie. «Die Botschaft lautet oft: ‹Sie sind am Leben, seien Sie froh. Ihre Sexualität ist uns egal. Sie müssen damit leben.›»



Die Lösung

Dabei soll die Befeuchtung des Vaginalkanals mit Hyaluronsäure-Injektionen äusserst wirksam sein – davon berichten mehrere Betroffene, darunter auch Magda. Auf ihre Initiative hin haben sich zudem mehrere Ärztinnen und Ärzte des Forever Institute auf Intimverjüngung spezialisiert. Und Magda will noch weiter gehen:



«Es ist wichtig, dass die betroffenen Frauen wissen, dass es diese Lösung gibt. Sie muss normalisiert werden, und dafür braucht es gemeinsame Anstrengungen. Heute spreche ich so oft wie möglich darüber. Im Institut können die Patientinnen zu mir kommen, um darüber zu sprechen.»

Magda

Auch für die Ärztin Lydie Chevriaux ist Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Sie achtet deshalb darauf, Patientinnen, die für eine solche Behandlung infrage kommen könnten, darauf hinzuweisen: «Sobald ich erfahre, dass eine Patientin Brustkrebs hatte, frage ich nach vaginaler Trockenheit, Schmerzen und dem Ausbleiben eines Sexuallebens. Oft sagen mir die Frauen, dass sie keine solchen Beschwerden hätten. Sie haben das gängige Narrativ aus der Medizin verinnerlicht: Es gibt keine Lösung. Hinzu kommt, dass sie sich nicht trauen, darüber zu sprechen.»



Sobald jedoch der Gedanke einmal angestossen ist, interessieren sie sich tendenziell für das Angebot und sind offen für ein Gespräch. Die Bemühungen zeigen ihre Wirkung: 2026 entscheiden sich immer mehr Frauen nach einer Krebserkrankung für die Intimverjüngung, die von der Genfer Klinik angeboten wird.

