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Jessie J ist krebsfrei

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Ein Jahr nach der Diagnose: Jessie J ist krebsfrei

Im Juni 2025 machte Jessie J ihre Brustkrebserkrankung öffentlich. Nun meldet sie sich mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus.
22.05.2026, 15:4922.05.2026, 15:49
Elena Rothammer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Bei Jessie J herrscht grosse Erleichterung. Nach ihrer Krebsdiagnose hatte sich die Sängerin zwei Operationen unterzogen. Der Krebs hatte bislang auch nicht an anderen Körperstellen gestreut. Jetzt hat Jessie J die Ergebnisse ihrer Nachuntersuchung erhalten.

Die 38-Jährige teilte die Nachricht in einem Video auf Instagram und verkündete: «Ich bin krebsfrei.» Sie habe «stundenlang geweint», als sie die Neuigkeit erfahren hat. Vor dem Arzttermin hatte Jessie J nach eigenen Angaben mit Nervosität zu kämpfen. Nach der Nachricht habe sie dann «zum ersten Mal seit einem Jahr tief durchgeatmet», erzählte sie.

In der Kommentarspalte freuten sich nicht nur zahlreiche Fans mit ihr, sondern auch Promis. Rita Ora schrieb etwa: «Was für eine Freude!» Und auch Jana Ina Zarrella hinterliess einige Herz-Emojis. Die Follower bewunderten ausserdem Jessie Js Stärke im vergangenen Jahr.

Der Brustkrebs wurde in einem frühen Stadium entdeckt, wie sie damals betonte. Nach der Diagnose nahm sie sich eine Bühnen-Auszeit. Die Zeit während und nach ihren Operationen war dennoch hart. «Ich kann nicht die Mutter sein, die ich gern wäre», sagte Jessie J damals in Jamie Laings Podcast «Great Company». Jessie J ist mit Basketballspieler Chanan Colman liiert, mit dem sie ihren Sohn namens Sky hat. Sie habe sich der Zeit mit dem heute Zweijährigen beraubt gefühlt, weil sie durch ihre Krankheit so eingeschränkt war.

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