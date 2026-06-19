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Tessiner Behörden warnen vor Blaualgen im Lago Maggiore

Tessiner Behörden warnen vor Blaualgen im Lago Maggiore

Im Lago Maggiore sind Blaualgen entdeckt worden. Die Behörden raten Badenden zur Vorsicht.
19.06.2026, 16:0519.06.2026, 16:05

Die ersten Blaualgen seien am Donnerstag bei Muralto TI festgestellt worden, teilte das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales am Freitag mit. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch andere Uferabschnitte betroffen sein könnten.

Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, nur in klarem Wasser zu schwimmen und den Kontakt mit sichtbaren Blaualgen-Ansammlungen zu meiden.

Kleinkindern und Menschen mit empfindlicher Haut wird vom Baden abgeraten. Auch Hunde und andere Haustiere sollten dem Wasser fernbleiben.

Blaualgen sind eigentlich keine Algen, sondern Bakterien. Fachleute sprechen daher von Cyanobakterien. Der Name Blaualgen ist historisch bedingt, da sie früher wegen ihrer blaugrünen Farbe fälschlicherweise für Algen gehalten wurden. (hkl/sda)

Mehr zum Thema:

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