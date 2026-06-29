Die Rauchentwicklung führe zu einem starken, unangenehmen Geruch. alert swiss

Starke Rauchentwicklung in Köniz und Bern: Bevölkerung soll Fenster und Türen schliessen

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Der Kanton Bern hat am Montagmorgen vor einer starken Rauchentwicklung in den Gemeinden Köniz und Bern gewarnt. Diese sei die Folge eines Brandes, teilte die kantonale Behörde mit. Die Rauchentwicklung führe zu einem starken, unangenehmen Geruch.

Die Bevölkerung solle Fenster und Türen schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten. Zudem solle sie die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden befolgen. Das betroffene Gebiet solle weiträumig umfahren werden.

Die Berner Kantonspolizei hat weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. (sda)