Was verdienen Ärzte künftig? Wie geht es weiter mit den Spitälern? Jetzt live

Die Kosten im Gesundheitswesen explodieren. Und ein Drittel aller Krankenkassenprämien – 12 Milliarden Franken – sind auf den völlig veralteten Ärztetarif Tarmed zurückzuführen.

Von diesem System profitieren in erster Linjei Spezialisten mit technischen Geräten – für einige Ärzte sei der Tarif so eine Geldmaschine, so Verena Nold vom Krankenkassenverband Santésuisse gegenüber dem «Tagesanzeiger».

Dabei hat der Ärzteverbindung FMH zusammen mit dem Krankenkassenverband Curafutura Tardoc vorgelegt als neues Tarifsystem. Doch zum einen hat der Bundesrat inhaltliche Vorbehalte gelten gemacht. Und zum anderen hat Santésuisse mit den Spitälern einen anderen Tarif entworfen, der unter anderem Pauschalen für ambulante Behandlungen vorsieht.

Diese verzwickte Situation soll jetzt gelöst werden, wie Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider am Mittwoch vor den Medien bekannt gegeben hat. Bis am 1. November dieses Jahres müssen sich die Tarifpartner einigen, in welchen Fällen welcher Tarif gelten soll. Per 1. Januar 2026 soll ein neues Tarifsystem eingeführt werden.

Die Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider informiert jetzt live: