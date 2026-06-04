Unfall führt zu Sperrung der A13 bei Rothenbrunnen GR

A13 wegen Unfall in beide Richtungen gesperrt

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Die A13. (Archivbild) Bild: keystone

Die A13 zwischen Rothenbrunnen und Bonaduz ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Der Grund dafür ist gemäss der Kantonspolizei Graubünden ein Unfall nahe des Südportals des Isla-Bella-Tunnnels.

Ob es Todesopfer oder Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Einsatz steht die Strassenrettung, die Ambulanz und die Polizei. Eine Umleitung ist signalisiert, wie die Kantonspolizei Graubünden gegenüber Keystone-SDA mitteilte. Wie lange die Sperrung andaure, sei noch unklar. Der Unfall habe sich ungefähr um 16.30 Uhr ereignet.

Der TCS schreibt auf seiner Website, dass der Verkehr in Rothenbrunnen und Reichenau abgeleitet wird. (sda)