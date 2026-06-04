bedeckt, wenig Regen14°
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Unfall führt zu Sperrung der A13 bei Rothenbrunnen GR

A13 wegen Unfall in beide Richtungen gesperrt

04.06.2026, 17:3004.06.2026, 17:43
Stau auf der Autobahn A13 mit Blick Richtung Chur, aufgenommen am Donnerstag, 2. April 2026, in Felsberg. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Die A13. (Archivbild)Bild: keystone

Die A13 zwischen Rothenbrunnen und Bonaduz ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Der Grund dafür ist gemäss der Kantonspolizei Graubünden ein Unfall nahe des Südportals des Isla-Bella-Tunnnels.

Ob es Todesopfer oder Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Einsatz steht die Strassenrettung, die Ambulanz und die Polizei. Eine Umleitung ist signalisiert, wie die Kantonspolizei Graubünden gegenüber Keystone-SDA mitteilte. Wie lange die Sperrung andaure, sei noch unklar. Der Unfall habe sich ungefähr um 16.30 Uhr ereignet.

Der TCS schreibt auf seiner Website, dass der Verkehr in Rothenbrunnen und Reichenau abgeleitet wird. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gstaad neu an der Spitze – das sind die teuersten Ferienwohnungsorte der Alpen
Gstaad ist neu der teuerste Ferienwohnungsort der Alpen. Das Berner Oberländer Feriendorf hat St. Moritz im Engadin von der Spitze verdrängt, während die Schweiz das Preisranking weiterhin klar dominiert. Von den zehn Tourismusorten mit den höchsten Quadratmeterpreisen liegen neun in der Schweiz.
Zur Story