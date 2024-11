Wegen Steinschlaggefahr: Brienz bereitet eine erneute Evakuierung des Dorfes vor

Falls sich die Situation so verändert, dass man mit einem Ereignis rechnen muss, wird die Phase Orange ausgerufen – dann kommt es zur Evakuierung. Das Dorf muss dann sofort innert einer kurzen Zeit evakuiert werden. Danach herrscht ein Betretungsverbot für das Dorf.

Die Einwohner von Brienz dürfen allerdings weiterhin im Dorf bleiben, müssen aber jederzeit für eine Evakuierung bereit sein. «Eine Evakuierung kann bereits in den nächsten Tagen geschehen», so Albertin.

Gemeindepräsident Daniel Albertin informiert am Samstagabend die Bevölkerung.

Gemeindepräsident Daniel Albertin informiert am Samstagabend die Bevölkerung. Bild: keystone

«Kommt es zu einem Schuttstorm, erreichen die Schuttmassen mit grosser Wahrscheinlichkeit das Dorf», heisst es in der Information. Und die Bewegungen der Masse – vor allem, wenn nass – seien unvorhersehbar.

Auch im obersten Teil hat die Schutthalde mit bis zu 40 Zentimetern am Tag bewegt.

Bei einer Bevölkerungsinformation am Samstagabend erklärte der Experte Stefan Schneider, dass die Geschwindigkeit, in der sich das Geröll talabwärts bewegt, klar zugenommen hat – teilweise mit Geschwindigkeiten von über sieben Metern pro Jahr.

Oberhalb von Brienz bewegt sich die Schutthalde mit zunehmender Geschwindigkeit Richtung Tal. Eine zweite Evakuierung des Dorfes wird ab sofort vorbereitet, so Gemeindepräsident Daniel Albertin.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Quellen aus seinem Umfeld verraten: So könnte Trumps Plan für die Ukraine aussehen

Willkommen in Trumps Welt

Was Trump zur Präsidentschaft verhalf, könnte zu seinem grössten Problem werden

Israel setzt Angriffe in Gaza und Libanon fort +++ WHO fordert Soforthilfe für Gaza

Es hat sich ausgeampelt! So lacht das Netz über Deutschlands Regierung

Habeck verkündet Kanzlerkandidatur +++ Scholz will über Vertrauensfrage verhandeln

Das will Donald Trump am 1. Tag als Präsident tun – gemäss seinen eigenen Aussagen

Zwei Tote nach Frontalkollision in Mendrisio TI

Bei einem Verkehrsunfall in Mendrisio TI sind am Freitagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei verlor ein 30-jähriger Schweizer aus Lugano auf der Via Carlo Maderno die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto.