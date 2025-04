Eigenheimbesitzer könnten bald keinen Eigenmietwert mehr bezahlen müssen - dafür wären aber weniger Abzüge möglich. Bild: keystone

Knappe Mehrheit in Umfrage für Eigenmietwert-Abschaffung

Mehr «Schweiz»

Derzeit spricht sich laut einer repräsentativen Umfrage von MoneyPark und Helvetia eine knappe Mehrheit in der Deutschschweiz und der Romandie für eine Abschaffung des Eigenmietwerts aus. Über 70 Prozent der befragten Eigentümerinnen und Eigentümer ziehen bei einer Abschaffung zumindest eine teilweise Rückzahlung ihrer Hypothek in Betracht.

Die Umfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde, wurde Anfang Februar bei rund 1000 Privatpersonen im Alter ab 25 Jahren durchgeführt. 52 Prozent der Befragten gaben an, einer Abschaffung des Eigenmietwerts mit gleichzeitiger Streichung von Steuerabzügen für Unterhaltskosten und Schuldzinsen eher (27 Prozent) oder voll und ganz (25 Prozent) zuzustimmen.

Überdurchschnittliche Zustimmungsraten gab es bei der Eigentümerschaft (63 Prozent) sowie in der Deutschschweiz (55 Prozent). Die Zustimmung nahm mit steigendem Alter zu. So geben 57 Prozent der befragten Personen über 65 Jahre an, eher (26 Prozent) oder voll und ganz (31 Prozent) für eine Abschaffung zu sein.

Bei der Gruppe der 25- bis 30-Jährigen waren es 47 Prozent und nur halb so viele (16 Prozent) waren voll und ganz dafür. Auffallend hohe 22 Prozent konnten die Frage nicht beantworten, bei den Frauen lag der Anteil gar bei 30 Prozent.

Eine Abschaffung des Eigenmietwerts könnte grosse Amortisationen bei den Hypotheken verursachen. Über 70 Prozent der Befragten konnten sich zumindest eine teilweise Rückzahlung vorstellen. Rund ein Drittel der befragen Eigentümerinnen und Eigentümer waren in ihren Überlegungen schon weiter und zogen im Falle einer Abschaffung des Eigenmietwerts in Betracht, die Hypothek vollständig (10 Prozent) oder teilweise (24 Prozent) zu amortisieren. Weitere 38 Prozent haben sich laut der Umfrage noch nicht entschieden und nur 16 Prozent schlossen eine Amortisation aus.

Die Amortisationen hätten laut MoneyPark und Helvetia beträchtliche Konsequenzen für den Hypothekarmarkt. Der Schweizer Hypothekarmarkt würde gemäss dieser Einschätzung in den nächsten fünf Jahren rund 50 bis 150 Milliarden Franken an Volumen einbüssen, heisst es in der Medienmitteilung. (sda)