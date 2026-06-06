Für wenig Geld (14.5 Millionen) gehört diese Eigentumswohnung dir

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Bild: homegate.ch

Am Ägerisee im Kanton Zug steht die derzeit wohl teuerste Eigentumswohnung der Schweiz zum Verkauf. Zuerst hatte der Blick über die mit 14.5 Millionen Franken bewertete Wohnung berichtet.

Bild: homegate.ch

Als «exklusives Angebot» wird die Maisonette-Gartenwohnung auf dem Immobilienportal Homegate beworben. Wer bereit ist, den zweistelligen Millionenbetrag in die Hand zu nehmen, erwirbt 7,5 Zimmer auf einer Fläche von 405 Quadratmeter. Die Wohnung ist nach Süden ausgerichtet und hat einen direkten – natürlich privaten – Zugang zum Ägerisee über einen Steg. Dass dazu noch eine separate Dusche gehört, ist selbstverständlich.

Bild: homegate.ch

Wer mit der Aussenwelt nicht so viel anfangen kann, der kommt mit der Innenausstattung der Wohnung auf seine Kosten. Dank einer umfassenden Erneuerung im Jahr 2022 prägen grosszügige Fensterflächen und helle Räume das Erscheinungsbild, heisst es bei Homegate. Doch damit nicht genug: Der stolze Besitzer darf sich über «grosszügige Nebenflächen» wie einen Waschraum, einen Keller und sogar einen Abstellraum zur exklusiven Nutzung freuen.

Leider lag kein Bild der grosszügigen Nebenflächen vor, deshalb muss nun das zweite (?) Wohnzimmer herhalten. Bild: homegate.ch

Als wäre das nicht genug, kommen dazu noch fünf (5) Parkplätze. Aber nicht etwa schäbige Aussenparkplätze; nein, es sind Tiefgaragenparkplätze. Allfällige Sicherheitsbedenken (Oberägeri ist schliesslich ein heisses Pflaster) können getrost beiseitegeschoben werden, denn die Wohnung ist Teil der «prestigeträchtigen» Wohnanlage Bellagio – da darf nur herein, wer sich an der Eingangspforte über die Videoüberwachung legitimiert.

Sollte dein Interesse geweckt sein, es aber ein wenig knapp werden mit der Finanzierung, bietet die Bank Julius Bär (der die Immobilie im Übrigen gehört) Finanzierungslösungen an – vorausgesetzt natürlich, dass du bereits eine bestehende Private-Banking-Beziehung hast.

(cpf)