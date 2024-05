Medikamente sind im Vergleich zum Ausland teurer geworden – vor allem aus einem Grund

Alle Jahre wieder zeigt der grosse Preisvergleich das gleiche Bild: Pillen, Tropfen und Spritzen sind in der Schweiz deutlich teurer als in anderen europäischen Ländern. Doch während in den Vorjahren der Preisunterschied tendenziell kleiner wurde, ist er jetzt wieder grösser geworden. Das zeigt der neuste Auslandspreisvergleich, den der Pharmaverband Interpharma und der Kassenverband Santésuisse am Freitag vorgestellt haben.

Biden reist kommende Woche zum Staatsbesuch nach Frankreich

US-Präsident Joe Biden reist in der kommenden Woche zu einem mehrtägigen Besuch nach Frankreich. Das Weisse Haus teilte am Donnerstag mit, Biden werde vom 5. bis 9. Juni dort sein. Am 6. Juni werde der US-Präsident zunächst in der Normandie an Feierlichkeiten zur Landung alliierter Truppen im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren teilnehmen. Am 7. Juni werde Biden – ebenfalls an der französischen Küste in der Normandie – eine Rede halten dazu, wie wichtig es sei, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Am 8. Juni werde der Präsident schliesslich von seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron als Staatsgast in Paris empfangen. First Lady Jill Biden sei mit dabei.