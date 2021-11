Ein Kilo Koks in Körper geschmuggelt – Mann am Flughafen verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich hat am vergangenen Freitag einen Betäubungsmittelkurier verhaftet, der Kokain in seinem Körper schmuggeln wollte. Der 34-jährige Mann aus Lettland landete von Sao Paulo herkommend am Flughafen Zürich.

Der Mann habe vorgehabt, nach Barcelona weiterzureisen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Bei einer Polizeikontrolle ist der Verdacht aufgekommen, dass er als Betäubungsmittelkurier unterwegs sein könnte.

Bei weiteren Abklärungen kam das Kokain zum Vorschein, welches er in seinem Körper transportierte. Der Mann wurde verhaftet. (yam/sda)