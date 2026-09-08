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In der PISA-Studie 2025 ist die Schweiz in einem Bereich spitze

ARCHIVBILD ZUR MELDUNG, DASS AB DEM 11. MAI AUCH BIBLIOTHEKEN WIEDER OEFFNEN DUERFEN - Students studying in the library of the faculty of law of the University Zurich, pictured on June 22, 2006. The l ...
15-Jährige haben immer mehr Mühe mit Lesen.Bild: KEYSTONE

Wo die Schweiz im PISA-Vergleich spitze ist – und wo die Kompetenzen weiter sinken

Die Schweiz liegt bei der PISA-Studie in der Mathematik und in der Naturwissenschaft auf dem europäischen Podest. Die Lesekompetenz bleibt im europäischen Vergleich zurück.
08.09.2026, 09:3008.09.2026, 11:31
Jelle Schutter
Jelle Schutter

Die PISA-Studie untersucht den Bildungsstand der 15-Jährigen in allen OECD-Ländern sowie einigen weiteren Staaten. Die Studie erlaubt somit einen internationalen Vergleich zum Kompetenzstand in unterschiedlichen Feldern, wie Naturwissenschaften, Mathematik und Lesen.

Zusätzlich beantworteten die Schülerinnen und Schüler auch erstmals Fragen zu ihrem digitalen Medienkonsum und der Verwendung von künstlicher Intelligenz.

In der Schweiz erreichten nur noch 65,4 Prozent der 15-Jährigen die Mindestgrundlage aller Kompetenzen. Vor 10 Jahren waren es noch 73,3 Prozent.

Inhaltsverzeichnis
Naturwissenschaften
Lesen
Mathematik
KI-Nutzung

Naturwissenschaften

Die PISA-Studie hat in dieser Edition den Fokus auf Naturwissenschaften gelegt. In der Naturwissenschaft gab es bei der Schweiz keine signifikanten Änderungen. Seit 2015 bleibt sie mehr oder weniger stabil.

Auswahl der Vergleichsländer
Die Studie erscheint in jedem Land und wird dort jeweils auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten. Dafür braucht es Vergleichsländer: Für den längerfristigen Vergleich mit der Schweiz wählten die Studienautoren mehrere Länder aus. Sie orientierten sich dabei an der geografischen und kulturellen Nähe zur Schweiz und bezogen zudem einige europäische Top-Länder mit ein. Ergänzend berücksichtigten sie auch mehrsprachige Länder wie Kanada und Belgien, die – ähnlich wie die Schweiz – mehrere Sprachregionen vereinen.

Weltweit steht China mit 597 Punkten an der Spitze der Naturwissenschaften, gefolgt von vier weiteren asiatischen Gebieten. Estland ist das beste europäische Land, gefolgt vom Vereinigten Königreich, Finnland und der Schweiz auf Platz 14.

Lesen

Die Lesekompetenz ist nun auch in der Schweiz rückläufig. In fast allen Vergleichsländern zeigte sich dieser Trend schon länger. Die Schweizer 15-Jährigen erreichen im Lesen 470 Punkte. Damit liegt der Wert leicht über dem OECD-Durchschnitt von 461 Punkten.

Im internationalen Vergleich schneiden einige Länder besser ab als die Schweiz, angeführt von Singapur mit 535 Punkten.

Mathematik

Auch in der Mathematik sind die Kompetenzen rückläufig. Trotzdem landet die Schweiz auf dem zweiten Platz in Europa, nur hinter Estland.

Mit 499 Punkten liegt die Schweiz deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 463 Punkten.

KI-Nutzung

Erstmals wurde auch die Nutzung von künstlicher Intelligenz für die Schule untersucht. Mehr als 70 Prozent der befragten 15-Jährigen geben dabei an, KI zu verwenden, um Texte zusammenzufassen, eine Vorab-Recherche durchzuführen oder um einen Entwurf für einen Text zu erstellen. 85 Prozent geben sogar an, KI als Lernhilfe zu nutzen.

Im Vergleich zu anderen Ländern sind Schweizer 15-Jährige schon sehr gewandt in der Benutzung von KI.

Die PISA-Studie bringt nur die Kompetenzen in Erfahrung und leitet keine Handlungen oder Begründungen ab.

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128 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Raketenwissenschaftler
08.09.2026 09:41registriert Januar 2023
Republik Taiwan heisst bei Watson chinesisches Taipei. Übernehmt ihr neuerdings die Sichtweise der Volksrepublik?
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Chalbsbratwurst
08.09.2026 10:05registriert Juli 2020
"Mehr als 70 Prozent der befragten 15-Jährigen geben dabei an, KI zu verwenden, um Texte zusammenzufassen"

Und jetzt wundert man sich warum die Lesekompetenz abgenommen hat...
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benn
08.09.2026 09:48registriert September 2019
tja wie viel braucht es noch bis wir gelernt haben, dass das integrative schulsystem scheisse ist! echt total lernressistent!
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