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So viele Schweizer verreisen jährlich ins Ausland

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Lage des Landes und finanzielle Mittel: zwei der Gründe, weshalb die europäische Bevölkerung ins Ausland reist – oder nicht.Bild: Moment RF

80 Prozent der Schweizer verreisen jährlich ins Ausland – so sieht es in Europa aus

Die Reisegewohnheiten der europäischen Länder sind extrem unterschiedlich. Während gewisse Nationen kaum über die eigene Grenze hinauskommen, gehört die Schweiz zu den reisefreudigsten Ländern Europas. Die Gründe dafür liegen nicht nur im Portemonnaie.
14.08.2026, 14:1314.08.2026, 14:13
Oliver Julier
Oliver Julier

Die europäische Bevölkerung reist sehr unterschiedlich. Die einen bleiben am liebsten zuhause, die anderen packen die Koffer und reisen in ein anderes Land.

Wer in der Schweiz wohnt, verlässt beim Reisen das Zuhause gerne: 80 Prozent der Bevölkerung gehen dafür jährlich mindestens für eine Nacht ins Ausland, das zeigen Zahlen von Eurostat für 2024. Berücksichtigt sind nur private Reisen, keine Geschäftsreisen.

Die Karte macht den Unterschied zu anderen Ländern deutlich. Die rumänische Bevölkerung bleibt mit 97 Prozent fast ausschliesslich im eigenen Land, die Bewohnenden Bulgariens und Griechenlands mit 92 bzw. 91 Prozent ebenso. Auch in Portugal, Italien, Spanien und Frankreich verreist man mehrheitlich innerhalb des eigenen Landes.

Am anderen Ende stehen kleine, stark vernetzte Länder wie Luxemburg, die Schweiz, Belgien und Österreich. Ihre Bevölkerung tritt die Reise über die Grenze öfters an. Die Nachbarländer sind bei den Schweizerinnen und Schweizern dabei beliebte Ziele.

Deshalb bleibt Europa zu Hause

Die Gründe fürs Zuhausebleiben sind gemäss Eurostat divers: Manche wollen schlicht nicht reisen, andere können nicht, etwa aus finanziellen Gründen, wegen körperlicher Einschränkungen oder wegen der Familie und des Berufs.

Eurostat nennt zwei weitere Gründe für die Unterschiede zwischen den Ländern: die Grösse des Landes und die geografische Lage. Wer in einem kleinen Land wohnt, erreicht die Grenze schnell und findet im eigenen Land oft wenig Abwechslung. Die Bevölkerung von nördlich gelegenen Ländern reist zudem eher in wärmere Regionen.

So sind die Menschen früher auf Reisen gegangen

Geld spielt ebenfalls eine Rolle. Luxemburgs Bevölkerung gibt am meisten für Auslandsreisen aus, umgerechnet 7638 Euro pro Kopf und Jahr. Gleichzeitig können sich dort nur neun Prozent der Bevölkerung keine Ferienwoche leisten.

In Rumänien liegt dieser Wert bei über 40 Prozent, und die Teilnahme am Tourismus fällt entsprechend am tiefsten aus. Wohlstand und Reiselust hängen also eng zusammen.

Seit 2022 gelten keine Reisebeschränkungen wegen Corona mehr. Der Tourismus erholte sich bereits ab 2021 und näherte sich dem Niveau von 2019 an. Diese Erholung setzte sich 2022, 2023 und 2024 fort.

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Grötzi
14.08.2026 14:39registriert Januar 2025
Franzosen können auf 6 Kontinente und sind immer in Frankreich.
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SBRUN
14.08.2026 14:49registriert September 2019
Wir, meine Frau und ich haben uund machen auch jetzt keine Ferienflüge, weil wir der Überzeugung sind, das wir 2 Nasen nicht derart Sprit verheizen dürfen. Das ist aber unsere Ansicht. Was uns einzig an dem exzessiven Reiseverhalten stört ist, wenn jeder das mit einer zusammengestrickten Entschuldigung für sich schönredet und wenn Leute, die vor kurzem aus dem Ferienflieger gestiegen sind, den anderen sagen, wo sie sich umweltbewusster verhalten könnten.
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Küderli
14.08.2026 14:21registriert April 2021
Bei einem hohen Ausländer Anteil bei der Bevölkerung ist es nicht verwunderlich wenn es viel mehr Auslandreisen gibt, um Angehörige zu besuchen.
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