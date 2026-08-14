Lage des Landes und finanzielle Mittel: zwei der Gründe, weshalb die europäische Bevölkerung ins Ausland reist – oder nicht. Bild: Moment RF

80 Prozent der Schweizer verreisen jährlich ins Ausland – so sieht es in Europa aus

Die Reisegewohnheiten der europäischen Länder sind extrem unterschiedlich. Während gewisse Nationen kaum über die eigene Grenze hinauskommen, gehört die Schweiz zu den reisefreudigsten Ländern Europas. Die Gründe dafür liegen nicht nur im Portemonnaie.

Oliver Julier Folge mir

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Die europäische Bevölkerung reist sehr unterschiedlich. Die einen bleiben am liebsten zuhause, die anderen packen die Koffer und reisen in ein anderes Land.

Wer in der Schweiz wohnt, verlässt beim Reisen das Zuhause gerne: 80 Prozent der Bevölkerung gehen dafür jährlich mindestens für eine Nacht ins Ausland, das zeigen Zahlen von Eurostat für 2024. Berücksichtigt sind nur private Reisen, keine Geschäftsreisen.

Die Karte macht den Unterschied zu anderen Ländern deutlich. Die rumänische Bevölkerung bleibt mit 97 Prozent fast ausschliesslich im eigenen Land, die Bewohnenden Bulgariens und Griechenlands mit 92 bzw. 91 Prozent ebenso. Auch in Portugal, Italien, Spanien und Frankreich verreist man mehrheitlich innerhalb des eigenen Landes.

Am anderen Ende stehen kleine, stark vernetzte Länder wie Luxemburg, die Schweiz, Belgien und Österreich. Ihre Bevölkerung tritt die Reise über die Grenze öfters an. Die Nachbarländer sind bei den Schweizerinnen und Schweizern dabei beliebte Ziele.

Deshalb bleibt Europa zu Hause

Die Gründe fürs Zuhausebleiben sind gemäss Eurostat divers: Manche wollen schlicht nicht reisen, andere können nicht, etwa aus finanziellen Gründen, wegen körperlicher Einschränkungen oder wegen der Familie und des Berufs.

Eurostat nennt zwei weitere Gründe für die Unterschiede zwischen den Ländern: die Grösse des Landes und die geografische Lage. Wer in einem kleinen Land wohnt, erreicht die Grenze schnell und findet im eigenen Land oft wenig Abwechslung. Die Bevölkerung von nördlich gelegenen Ländern reist zudem eher in wärmere Regionen.

Geld spielt ebenfalls eine Rolle. Luxemburgs Bevölkerung gibt am meisten für Auslandsreisen aus, umgerechnet 7638 Euro pro Kopf und Jahr. Gleichzeitig können sich dort nur neun Prozent der Bevölkerung keine Ferienwoche leisten.

In Rumänien liegt dieser Wert bei über 40 Prozent, und die Teilnahme am Tourismus fällt entsprechend am tiefsten aus. Wohlstand und Reiselust hängen also eng zusammen.

Seit 2022 gelten keine Reisebeschränkungen wegen Corona mehr. Der Tourismus erholte sich bereits ab 2021 und näherte sich dem Niveau von 2019 an. Diese Erholung setzte sich 2022, 2023 und 2024 fort.