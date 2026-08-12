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Das sind die 25 beliebtesten Strände Europas

Die Spiaggia delle Congli – der Kaninchenstrand – ist bekannt für den weissen Sand und kristallklares, türkisfarbenes Wasser.
Die Spiaggia delle Congli – der Kaninchenstrand – ist bekannt für den weissen Sand und kristallklares, türkisfarbenes Wasser.Bild: Shutterstock

Das sind die 25 beliebtesten Strände Europas

Ein neues Ranking zeigt, welche europäischen Strände laut Google-Bewertungen die beliebtesten sind. Überraschend viele davon liegen nicht am Mittelmeer, der Sieger kommt aber trotzdem aus Italien.
12.08.2026, 16:2412.08.2026, 16:24

Wer seinen Badeferien-Traumstrand nicht mehr per Hochglanzprospekt, sondern per Google-Bewertung sucht, landet in diesem Jahr vor allem an einem Ort: auf Lampedusa. Das Reiseportal Holidu hat die Bewertungen der beliebtesten Strände Europas ausgewertet – mit einem klaren Sieger und ein paar Überraschungen bei der Verteilung.

An der Spitze des Rankings steht die Spiaggia dei Conigli, der «Kaninchenstrand» auf der italienischen Insel Lampedusa, mit 4,9 von 5 Sternen bei über 3100 Bewertungen. Die halbmondförmige Bucht liegt geografisch näher an Afrika als an Italien, ist Teil eines Naturschutzgebiets und eine der letzten Brutstätten der Unechten Karettschildkröte im Mittelmeer – Autos bleiben draussen, die letzten Meter geht man zu Fuss.

Auf den Plätzen 2 und 3 folgen ausgerechnet zwei walisische Strände: die Barafundle Bay in Pembrokeshire und der Traeth Mwnt in Ceredigion, beide nur zu Fuss erreichbar und entsprechend unberührt. Insgesamt schafft es Grossbritannien mit neun Stränden häufiger aufs Ranking als jedes andere Land – von Wales über Cornwall bis Nordirland. Die Küsten punkten dabei offenbar weniger mit Wetter als mit dramatischen Klippen und Buchten.

Beautiful sandy beach surrounded by limestone cliffs (Barafundle
Die Barafundle Bay im äussersten Südwesten von Wales.Bild: Shutterstock
Evening light on the Ceredigion cliffs and Cardigan Island from Mwnt, Wales, Mwnt, Wales - May 23, 2019: Evening light on the Ceredigion coast and Cardigan Island from Traeth Mwnt, Wales, UK
Der Strand Traeth Mwnt liegt ebenfalls in Wales, aber etwas nördlicher.Bild: www.imago-images.de

Dahinter reiht sich Portugal mit acht Stränden ein, sieben davon an der Algarve, laut Holidu die dichteste Ansammlung an Traumstränden Europas. Spanien kommt auf vier Einträge, verteilt auf Mallorca, Fuerteventura und Kantabrien, Griechenland und Italien auf je zwei.

Auf Platz 4 landet mit der Platja de Muro auf Mallorca zugleich der meistbewertete Strand der Liste (fast 7800 Bewertungen) – ein flacher Sandstrand im Norden der Insel, der vor allem bei Familien beliebt ist. Die Cala Mariolu an Sardiniens Ostküste, gerahmt von weissen Kieseln und Kalksteinklippen, komplettiert als Nummer 5 die Spitzengruppe.

Bei Alcudia auf Mallorca liegt die Platja de Muro.
Bei Alcudia auf Mallorca liegt die Platja de Muro.Bild: Shutterstock
Leider ist die Cala Mariolu selten so leer wie hier.
Leider ist die Cala Mariolu selten so leer wie hier.Bild: Shutterstock

Die Schweiz hat bekanntlich kein eigenes Meer, entsprechend führt der Weg zu einem der 25 Top-Strände Europas über eine mehr oder weniger beschwerliche Reise. Am kürzesten ist die Luftlinie zum Cuckmere Haven in Südengland, rund 715 Kilometer ab Zürich. Etwas unkomplizierter ist allerdings die Reise zur Platja de Muro auf Mallorca, die zwar rund 955 Kilometer entfernt, aber trotzdem besser erreichbar ist. (pre)

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