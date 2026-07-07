Video: watson/nina bürge

«Könnt ihr auf der «ISS» Wein trinken?» – Guy Parmelin telefoniert mit ISS-Astronauten

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Der Bundespräsident Guy Parmelin ist aktuell anlässlich der Fussball-WM in den USA zu Besuch. Dort unterstützt er jedoch nicht nur die Schweizer Fussball-Nati, sondern erhält auch Führungen durch diverse US-Konzerne. Unter anderem wurde er am Montag (Ortszeit) in den Hauptsitz der NASA in Houston eingeladen.

Dort durfte er sich per Telefonat mit vier Astronauten unterhalten, die aktuell auf der «International Space Station» sind. Auch hat der Bundespräsident Fragen stellen dürfen, unter anderem eine, die ihm wohl persönlich am Herzen liegt. Schau dir die Konversation im Video an:



Video: watson/nina bürge

Parmelins Reise brachte ihn bereits ins Silicon Valley und nach San Francisco. Nach einem kurzen Abstecher ins kanadische Vancouver, um sich das Sechzehntelfinalspiel der Schweizer Nati anzuschauen, reiste er wieder in die USA.

Laut einem Post auf dem Instagram-Account des Bundespräsidenten ist er bereits weiter nach Mexiko gereist, um sich heute Abend das Achtelfinalspiel der Schweiz anzuschauen. (nib)