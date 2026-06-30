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Parmelin in den USA: Noch kein Durchbruch bei Zollverhandlungen

Bundespraesident Guy Parmelin spricht waehrend der Debatte &quot;26.3525 Mo. APK-N. Kompensation von Absatzrueckgaengen im Agrarbereich&quot;, waehrend der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am ...
Guy Parmelin ist momentan in den USA.Bild: keystone

Noch kein Deal mit den USA im Zollstreit

Bundespräsident Guy Parmelin hat in der US-Hauptstadt Washington am Montagabend keinen Durchbruch in den Zollverhandlungen mit den USA bekannt geben können.
30.06.2026, 00:5430.06.2026, 00:58

Die Schweiz setze sich in den USA mit Nachdruck für die Verlängerung der im letzten Jahr getroffenen Vereinbarung ein, sagte Parmelin nach einem Treffen mit dem Handelsbeauftragten der US-Regierung, Jamieson Greer.

Parmelin stellte vor Medienvertretern eine «einseitige Absichtserklärung» des Bundesrates vor und unterstrich, dass sein Land erwarte, dass sich auch die USA an die Abmachungen des 2025 getroffenen «Joint Statements» hielten.

Parmelin sagte, er habe Greer dargelegt, dass die Schweiz alle im Joint Statement festgehaltenen Zugeständnisse erfüllt und zügig umgesetzt habe. «Wir sind ein verlässlicher Partner, wenn wir eine Verpflichtung eingegangen sind, halten wir uns daran. Das erwarten wir auch von der US-Seite: Ein Deal ist ein Deal», sagte Parmelin. (sda)

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