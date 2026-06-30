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Längste Hitzewelle seit Messbeginn an mehreren Schweizer Stationen

FILE - People play in the fountains by the East River during a heat advisory, in the Brooklyn Borough of New York, May 19, 2026. (AP Photo/Adam Gray, File) Climate Heat Dome Explainer
Am Montag haben mehrere Schweizer Wetterstationen neue Rekorde für die Dauer einer Hitzewelle erreicht.Bild: keystone

Längste Hitzewelle seit Messbeginn an mehreren Schweizer Stationen

30.06.2026, 03:4430.06.2026, 03:44

So viele Hitzetage am Stück gab es noch nie zuvor: Am Montag haben mehrere Schweizer Wetterstationen neue Rekorde für die Dauer einer Hitzewelle erreicht. Bern-Zollikofen, Payerne, Buchs-Aarau, Pully und Schaffhausen verzeichneten erstmals 13 Tage in Folge mit Temperaturen von mindestens 30 Grad.

Zürich-Fluntern, Delsberg, Freiburg und Altdorf egalisierten ihren Rekord für die Dauer einer Hitzewelle am Sonntag – sie haben zwölf Hitzetage am Stück hinter sich. Am Montag knackte das Thermometer an diesen Messstationen nicht erneut die 30-Grad-Marke.

Die Dauer einer Hitzewelle wird anhand der Anzahl aufeinanderfolgender Tage gemessen, an denen die Höchsttemperatur diesen Schwellenwert erreicht. In Bern-Zollikofen beispielsweise stammte der bisherige Rekord aus dem Sommer 1947.

Vergangenes Wochenende wurden an zahlreichen Stationen die bisherigen Temperatur-Allzeitrekorde ins Purzeln gebracht, etwa mit 39 Grad in Basel. Für Montag wurde ein deutlicher Temperaturrückgang erwartet. (sda)

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