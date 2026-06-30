Wie der Bund auf seiner Alertswiss-Warnapplikation bekanntgab, waren am Montagabend Löscharbeiten bereits im Gang.

Behörden warnen: Waldbrand im Tessin oberhalb von Locarno ausgebrochen

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Der Kanton Tessin hat am späten Montagabend vor einem bedeutenden Waldbrand in der Region Cima della Trosa oberhalb von Locarno gewarnt. Es handle sich um einen Grossbrand, und die Löscharbeiten seien bereits im Gange.

Laut dem italienischsprachigen Radio und Fernsehen RSI brenne der Wald bei der Ortschaft Cardada am Hang der Cimetta, eines Ausflugsziels in der Region Locarno. Das Feuer sei gegen 22 Uhr ausgebrochen. In der Region Locarno gilt laut der Naturgefahrenkarte des Bundes derzeit erhebliche Waldbrandgefahr.

Auch in anderen Regionen der Schweiz herrscht derzeit grosse bis teilweise sehr grosse Waldbrandgefahr. (sda)