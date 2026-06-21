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Bürgenstock: Alle News zu Verhandlungen zwischen USA und Iran live

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Der Bürgenstock ist Schauplatz der internationalen Diplomatie.Bild: zvg
Liveticker

Verhandlungen beginnen heute +++ Iranisches Atomprogramm auf Traktandenliste

Auf dem Bürgenstock treffen sich Delegationen aus den USA und dem Iran zu Verhandlungen rund um die Lage im Nahost. Alle News dazu gibt es im Liveticker.
21.06.2026, 09:1521.06.2026, 09:25
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9:37
Pakistans Premier in der Schweiz gelandet
Der pakistanische Premierminister Muhammad Shehbaz Sharif ist für Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz eingetroffen. Das teilte das Büro des Premierministers am Sonntagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Auch der pakistanische Armeechef, Asim Munir, sei in der Schweiz. Munir gilt als der Hauptvermittler in den Gesprächen zwischen Teheran und Washington. Er und Sharif nähmen an den Verhandlungen auf dem Bürgenstock teil, schrieb das Büro des Premierministers auf X weiter.


9:24
JD Vance zeigt sich vorsichtig optimistisch
JD Vance zeigte sich noch vor dem Abflug vorsichtig optimistisch: «Ich denke, wir werden hoffentlich Fortschritte in der Atomfrage erzielen und auch in der Frage der Waffenruhe im Libanon vorankommen.» Vance sagte zudem, dass sich der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie der US-Sondergesandte Steve Witkoff um technische Aspekte dieser Verhandlungen kümmern würden.

Vance bei der Ankunft auf dem Bürgenstock
9:12
Verhandlungen beginnen am Sonntag
Die Verhandlungen auf Expertenebene sollen nach ihrer Verschiebung vom Freitag am Sonntag beginnen. Ziel ist es, das am Mittwoch von Washington und Teheran unterzeichnete Grundsatzabkommen in eine endgültige Vereinbarung zu überführen. Bis zu einer abschliessenden Einigung dürfte der Prozess rund zwei Monate dauern. Auf der Traktandenliste steht unter anderem das iranische Atomprogramm.
9:11
Delegation aus Iran seit Samstagabend vor Ort
Die Delegation aus Teheran ist bereits am Samstagabend im Hotel Bürgenstock eingetroffen. Unter den Vermittlern war auch Katar, Eigentümer des Hotels, seit Freitag hochrangig vertreten.

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