In Schaffhausen brennt es am Montagabend. bild: zvg

Drei verletzte Feuerwehrleute nach Grossbrand in Schaffhausen

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Ein Grossbrand hat am Montagabend in der Nähe des Güterbahnhofs in Schaffhausen eine leerstehende Scheune zerstört. Kurz nach 20 Uhr gab es zwei Detonationen. Drei verletzte Feuerwehrleute mussten hospitalisiert werden, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei auf Anfrage erklärte.

Ein watson-User hat die zwei Explosionen laut in Neuhausen am Rheinfall gehört. bild: zvg

Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort und der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr habe auch verhindern können, dass die umstehenden Gebäude der brennenden Scheune in Vollbrand geraten seien, so die Polizeisprecherin weiter.

Löscharbeiten am Abend, etwa um 20.15 Uhr. bild: zvg

Das Gebäude stand an der Fulachstrasse bei Einmündung der Ebnatstrasse in der Nähe des Güterbahnhofs. Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auch über den Zustand der verletzten Feuerwehrleute lagen zunächst keine weiteren Angaben vor. (hkl/sda)

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