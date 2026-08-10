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Grossbrand in der Nähe des Güterbahnhofs in Schaffhausen: Ursache unklar

In Schaffhausen brennt es am Montagabend.
In Schaffhausen brennt es am Montagabend.bild: zvg

Drei verletzte Feuerwehrleute nach Grossbrand in Schaffhausen

10.08.2026, 20:3010.08.2026, 22:22

Ein Grossbrand hat am Montagabend in der Nähe des Güterbahnhofs in Schaffhausen eine leerstehende Scheune zerstört. Kurz nach 20 Uhr gab es zwei Detonationen. Drei verletzte Feuerwehrleute mussten hospitalisiert werden, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei auf Anfrage erklärte.

Ein watson-User hat die zwei Explosionen laut in Neuhausen am Rheinfall gehört.
Ein watson-User hat die zwei Explosionen laut in Neuhausen am Rheinfall gehört.bild: zvg

Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort und der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr habe auch verhindern können, dass die umstehenden Gebäude der brennenden Scheune in Vollbrand geraten seien, so die Polizeisprecherin weiter.

Löscharbeiten am Abend, etwa um 20.15 Uhr.
Löscharbeiten am Abend, etwa um 20.15 Uhr.bild: zvg

Das Gebäude stand an der Fulachstrasse bei Einmündung der Ebnatstrasse in der Nähe des Güterbahnhofs. Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auch über den Zustand der verletzten Feuerwehrleute lagen zunächst keine weiteren Angaben vor. (hkl/sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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mstuedel
10.08.2026 21:26registriert Februar 2019
Was immer die Ursache sein mag: Es überrascht wenig, dass sich Brände im Moment häufen:
Die Temperaturen sind hoch, die Luft staubtrocken und vieles so dürr, dass es brennt wie Zunder. Es ist besondere Vorsicht und Wachsamkeit angesagt!
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