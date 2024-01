Nestlé nutzte verbotene Aufbereitungsmethoden bei Mineralwasser

Die betroffenen Marken Perrier, Vittel, Hépar und Contrex, die sich alle im Besitz von Nestlé befinden, entsprächen nun «vollständig dem in Frankreich geltenden Rechtsrahmen». Das Unternehmen rechtfertigte den Einsatz der Techniken mit den «Veränderungen der Umwelt um die Quellen». Diese machten es manchmal schwierig, die Stabilität der «wesentlichen Merkmale des Wassers» aufrechtzuerhalten. (cst/sda/awp/afp)

Nestlé habe die französischen Behörden jedoch bereits 2021 darüber informiert, die verbotenen Praktiken genutzt zu haben. Diese seien angewendet worden, um die Lebensmittelsicherheit aufrechtzuerhalten, so das Unternehmen.

Archivbild: Ein Wissenschaftler arbeitet im tierwissenschaftlichen Labor im Nestle Instituts für Agrarwissenschaften in Vers-chez-les-Blanc, 3. Mai 2023.

Archivbild: Ein Wissenschaftler arbeitet im tierwissenschaftlichen Labor im Nestle Instituts für Agrarwissenschaften in Vers-chez-les-Blanc, 3. Mai 2023. Bild: keystone

Der weltgrösste Mineralwasserhersteller Nestlé Waters hat bei einigen seiner Mineralwässer auf verbotene Behandlungen mit Ultraviolett und Aktivkohlefiltern zurückgegriffen. Der Konzern bestätigte am Montag auf Anfrage der französischen Nachrichtenagentur AFP eine entsprechende Meldung der französischen Tageszeitung «Les Echos».

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nach Buhrufen: Schweizer Tierschutz setzt Präsidentin ab

Die Delegierten des Schweizer Tierschutz (STS) haben an ihrer Versammlung vom Samstag in Olten Präsidentin Nicole Ruch abgewählt. Ruch bedauert den Entscheid der Sektionen, wie sie am Abend mitteilte. Vorangegangen waren schwere interne Querelen.