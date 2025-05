Direktzüge nach London rücken näher: Bundesrat Rösti unterzeichnet Absichtserklärung

Mittelfristiges Ziel ist eine Direktverbindung nach London. Dabei sind den Angaben zufolge etliche Hürden zu überwinden, weil Grossbritannien nicht Mitglied des Schengen-Raums ist. Deshalb müssten an den Ausgangsbahnhöfen in beiden Ländern zur Passagierkontrolle Abfertigungsterminals vorhanden sein.

Für Reisen zwischen den beiden Ländern bestehe ein grosses Bedürfnis, teilte das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Freitag mit. Das zeige sich an den vielen Flugverbindungen. Nach Einschätzung des Bundes existiert darum das Potenzial für eine direkte Bahnverbindung.

Bundesrat und Verkehrsminister Albert Rösti hat am Donnerstag in London eine Absichtserklärung für eine direkte Bahnverbindung zwischen der Schweiz und Grossbritannien unterzeichnet. Die Erklärung für eine verstärkte Bahnkooperation unterschrieb er mit seiner Amtskollegin Heidi Alexander.

Der neue Papst Leo XIV. ist zwar Amerikaner – aber kein Freund von Trump

Robert Francis Prevost weiss, was die Menschen umtreibt – er war lange Missionar in Peru. Auch in der Schweiz machte er kürzlich Schlagzeilen.

Was mag Robert Francis Prevost durch den Kopf gegangen sein, als er am Donnerstagnachmittag mit 132 anderen Kardinälen in der Sixtina sass und im 4. Wahlgang zum 89. Mal sein Name von einem Wahlzettel abgelesen wurde? Als klar wurde, dass er die Schwelle der Zweidrittelmehrheit erreicht hatte? Spürte er eine Art «Fallbeil» wie damals Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI?