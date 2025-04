Die Bauarbeiten am Bahnhof Lausanne begannen 2021. Zwei Jahre später wurde bekannt, dass das Projekt komplett überarbeitet werden muss – insbesondere wegen der Statik und wachsender Passagierströme. Dadurch dauert der Ausbau viereinhalb Jahre länger als geplant und wird erst 2037 abgeschlossen sein. (sda/les)

Die Ausbauarbeiten haben keine grosse, direkte Auswirkungen auf den Bahnverkehr, den öffentlichen Verkehr in Lausanne oder die Öffnungszeiten von Geschäften. Die Baustelle kann jedoch die Zugänge verändern und die Reisezeiten verlängern, warnen die SBB und raten, die unterirdischen Wege durch die beiden Unterführungen zu bevorzugen.

Das Untergeschoss bietet direkten Zugang zu drei neuen Unterführungen. Diese werden mit den vergrösserten Bahnsteigen des Bahnhofs verbunden, was das Umsteigen erleichtern und den Reisekomfort erhöhen soll.

Der Ausbau des Bahnhofs Lausanne kommt einen entscheidenden Schritt voran. Die SBB hat vom Bundesamt für Verkehr Mitte April die Bewilligung erhalten, mit dem Bau des Untergeschosses des Bahnhofplatzes fortzufahren. Die Bauarbeiten werden am 5. Mai beginnen, wie die SBB am Mittwoch weiter mitteilte.

