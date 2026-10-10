Valerio Moser überzeugte mit seinen Auftritten in Südafrika. Bild: spokenword/steve zeidler

Sieg in Südafrika: Berner Valerio Moser ist Poetry-Slam-Weltmeister

Der Langenthaler Valerio Moser ist Poetry-Slam-Weltmeister. Der Spoken-Word-Künstler gewann am Freitagabend die Weltmeisterschaft im südafrikanischen Durban.

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Der 37-Jährige setzte sich im Final gegen neun Konkurrentinnen und Konkurrenten aus Japan, Ghana, Kenia, Puerto Rico, Kanada, Mexiko, Südafrika, Burkina Faso und Neuseeland durch, wie es in einer Medienmitteilung von Spoken Word Biel heisst. Moser ist der fünfte Weltmeister im Poetry-Slam, der Event wird erst seit 2022 ausgetragen. Der Berner ist der erste deutschprachige Titelträger. Angetreten waren nationale Meister aus 40 verschiedenen Ländern.

Die Teilnehmenden mussten in den verschiedenen Runden unterschiedliche Texte vortragen. Es gab spontane Aufgaben, wie die Präsentationen von themenspezifischen Texten, solche mit Zeitlimiten, aber auch Möglichkeiten, eigene Werke zu präsentieren. Moser trat dabei auch mit deutschen Texten auf, unter anderem mit dem Stück «Lifere, lifere, liefere» mit dem er sich zuvor bereits zum Europameister 2025 küren lassen konnte. Moser überzeugte eine Fachjury damit am meisten von allen Finalisten.

Der 37-Jährige zeigte sich überwältigt, als er zum Sieger in Durban ausgerufen wurde und schlug dann aus Freude kurzerhand einen Purzelbaum. Er hob danach vor allem das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Slam-Szene hervor:

«Für mich gehört zum Poetry Slam vor allem, Teil einer grossartigen Gemeinschaft zu sein und herausragende Poetinnen und Poeten aus aller Welt kennenzulernen. Es macht unglaublich viel Freude, Teil dieser Szene zu sein.»

Valerio Moser ist Weltmeister. Bild: spokenword/steve zeidler

Valerio Moser wurde 1988 ist Langenthal (BE) geboren. Er ist eine der prägendsten Figuren der Schweizer Wortkünstler-Szene und wurde bereits viermal Schweizer Meister. Mit dem Weltmeistertitel krönt er seine bisherige Karriere. Nach den Titelfeierlichkeiten startet Moser in den kommenden Wochen mit der Tournee seines neuen Soloprogramms im deutschsprachigen Raum. (con)