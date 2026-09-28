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Schweizer Duo gewinnt deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft

Schweizer Duo gewinnt deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft

28.09.2026, 15:4928.09.2026, 15:49

Das Schweizer Duo Jeremy Chavez und Mia Ackermann hat am Samstag in Hannover die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften im Teamwettbewerb gewonnen. Als «Jeremia Gotthelf» übertrumpften sie die Zweitplatzierten um nur zwei Zehntelpunkte.

Im Stechen des Teamfinals setzte sich das Duo mit 103,0 zu 102,8 Punkten gegen das deutsche Team «Letztes Semester» durch, wie die Agentur Fuchsbau am Montag mitteilte. Den dritten Platz belegte das Team «Slam Kinsey & Co.»

Für Chavez und Ackermann war es laut der Mitteilung der erste grosse internationale Titel, nachdem sie in den Vorjahren mehrmals knapp gescheitert waren. Jeremy Chavez stand am selben Abend zudem im Einzelfinal der besten neun Teilnehmenden.

Die 30. deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften fanden vom 23. bis 26. September in Hannover statt. Rund 200 Poetinnen und Poeten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Belgien, Liechtenstein und Luxemburg nahmen daran teil.

Poetry Slams haben im deutschsprachigen Raum eine grosse Fangemeinde, vor allem in Städten werden regelmässig solche Wettkämpfe ausgetragen. Zu den bekannten Finalistinnen und Finalisten der deutschsprachigen Meisterschaft gehört auch etwa Hazel Brugger. (hkl/sda)

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