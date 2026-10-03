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ETH-Weltraumforscher Thomas Zurbuchen wechselt zu Bezos' Blue Origin

Der Schweizer Weltraumforscher Thomas Zurbuchen verlässt die ETH Zürich. Er wechselt zum US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin.

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Seine Stelle sei auf drei Jahre befristet gewesen und er habe immer gesagt, dass er danach neue Optionen prüfen werde, erklärt Zurbuchen in einer ETH-Mitteilung.

Thomas Zurbuchen war zuvor bereits während mehrere Jahre in leitender Funktion bei der NASA tätig. Bild: www.imago-images.de

Bei Blue Origin wird Zurbuchen das «Advanced Concepts»-Team in den USA leiten, wie es hess. Dieses entwickelt «neue Konzepte und Systeme, um eine nachhaltige Zukunft des Lebens und Arbeitens im Weltraum» voranzutreiben.

Das Unternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos sei eine der Organisationen, welche heute die zukunftsträchtigsten Space-Technologien entwickeln, erklärte Zurbuchen in dem am Freitag publizierten Communiqué der ETH.

An der ETH Zürich habe er gemeinsam mit seinem Team ein dauerhaftes Fundament für die Weltraumausbildung und -forschung geschaffen, sagte Zurbuchen mit Verweis auf die in den letzten drei Jahren gestarteten Projekte. «ETH Zurich Space ist in besten Händen.»

Zurbuchen hatte 2023 als Professor für Weltraumwissenschaft und -technologie die Leitung von ETH Zürich Space übernommen. Davor war er von 2016 bis 2022 Wissenschaftsdirektor der US-Weltraumbehörde NASA. Zurbuchen ist auch Verwaltungsrat des Lift- und Rolltreppenbauers Schindler. (sda/awp)