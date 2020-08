Ist heute der «letzte waschechte Hochsommertag dieses Jahres»?

Phu, war das eine warme Nacht! Vor allem in etwas erhöhten Lagen und in den Alpentälern gab es eine Tropennacht, die Temperaturen sanken nicht unter die 20-Grad-Marke. Die Nacht war der passende Auftakt zum «letzten waschechten Hochsommertag dieses Jahres», wie der Wetterdienst Meteonews schreibt.

Am wärmsten war es mit 23,4 Grad in der Nacht auf Freitag in Pleigne JU auf 800 Metern über Meer. Vaduz mass 23 Grad und Rüti ZH 22,5. In städtischen Gebieten verzeichneten Basel mit 21,1, St. …