sonnig22°
DE | FR
burger
Schweiz
Islam

Nicolas Blancho und Qaasim Illi unterstützen Kopftuchverbot-Referendum

ARCHIVBILD ZUR ANKLAGE DER BUNDESANWALTSCHAFT GEGEN DREI MITGLIEDER DES IZRS, AM DONNERSTAG, 21. SEPTEMBER 2017 - Abdel Azziz Qaasim Illi, Vorstandsmitglied, rechts, und Nicolas Blancho, Praesident de ...
Die Salafisten Nicolas Blancho (links) und Qaasim Illi wollen das Kopftuchverbot an Zürcher Schulen bekämpfen.Bild: KEYSTONE

Zürich: Islamisten planen Referendum gegen Kopftuchverbot

Am Montag hat der Zürcher Kantonsrat ein Kopftuchverbot an Schulen beschlossen. Der Islamische Zentralrat ist Teil des Referendumskomitees.
06.09.2026, 12:5506.09.2026, 12:55

Für die SVP war es ein grosser Erfolg: Am Montag entschied der Zürcher Kantonsrat ein Kopftuchverbot an Zürcher Schulen. Der Entscheid fiel mit 87 zu 82 Stimmen.

Der Zürcher Regierungsrat hat nun zwei Jahre Zeit, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Bereits jetzt formiert sich Widerstand gegen das Verbot. Der Islamische Zentralrat (IZR) will das Referendum lancieren. Darüber berichtet der «Sonntagsblick».

«Wir sind daran, ein Komitee gegen dieses islamfeindliche Verbot zu gründen», sagt Ferah Ulucay. Sie war bis 2024 Generalsekretärin des IZR. Gemäss ihrer Aussage hätten sich schon knapp 1000 Unterstützende gemeldet. 3000 Unterschriften sind nötig, um eine kantonale Volksabstimmung zu erzwingen.

Jeder und jede, die sich gegen das Kopftuchverbot engagieren wolle, sei willkommen, sagt Ulucay. Es sei wichtig, dass sich die islamische Gemeinschaft zur Wehr setze.

Hinter dem IZR stehen die schweizweit bekannten Salafisten Qaasim Illi und Nicolas Blancho. Ulucay sagt, dass der IZR «Teil des Komitees» sei und dieses «logistisch und organisatorisch» unterstütze. Die Führung des IZR wurde in der Vergangenheit wegen Terrorpropaganda verurteilt.

(her)

Mehr zum Thema:

Zürcher Kantonsrat fordert ein Kopftuchverbot an Schulen
Zürcher Kantonsrat fordert ein Kopftuchverbot an Schulen
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Hidschab & Co. – Verhüllungen vom Kopftuch bis zur Burka
    1 / 10
    Hidschab & Co. – Verhüllungen vom Kopftuch bis zur Burka
    Hidschab: Wird vor allem als Bezeichnung für ein Kopftuch verwendet, das Haar und Ohren vollständig bedeckt, das Gesicht indes frei lässt. Meist werden zusätzlich die Halsregion, der Ausschnitt und eventuell die Schultern bedeckt.
    quelle: shutterstock
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    «Wir verhalten uns so, als ob Homosexualität nicht extisiert» – Imam erzählt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    33 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    Latvietis1101
    06.09.2026 12:59registriert Oktober 2023
    Ja bitte macht das! Denn kein Entscheid ist glaubwürdiger, als ein klarer Volksentscheid.
    802
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Muoten-Roshi
    06.09.2026 13:01registriert Mai 2022
    Sollen sie doch. Das Verbot wird sich an der Urne durchsetzen.
    Ätschbätsch
    721
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Kräutertee-Hexe (1)
    06.09.2026 13:05registriert März 2026
    Super, die gefährer setzen sich selbst auf eine Liste
    545
    Melden
    Zum Kommentar
    33
    Warum diese Aargauer Familie ihre Kinder nicht mehr zur Schule schickt
    Immer mehr Schweizer Familien nehmen ihre Kinder aus der Volksschule, um sie selbst zu unterrichten. Auch die Familie Bauer* aus dem Kanton Aargau. Warum sie sich dazu entschieden hat und welche neuen Fragen sich daraus ergeben, zeigt ein Besuch.
    Montagmorgen. Paul*, Ramon* und Jana* sind aufgeregt. Wegen des angekündigten Besuchs einer Journalistin. Kaum ist deren Wagen vor dem Haus im Aargauer Weiler zum Stehen gekommen, wird sie von den drei Geschwistern umzingelt. «Magst du Kuchen?», fragt Ramon. «Ich zeige dir meinen Modellzug!», ruft Paul. «Schau, wie ich frische Eier hole!», sagt Jana.
    Zur Story