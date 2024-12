Palästinenser stehen in Rafah für Essen an, 16. Februar 2024. Bild: keystone

Amnesty wirft Israel «Genozid» vor: Schweiz soll Massnahmen ergreifen

Die Nichtregierungsorganisation Amnesty International fordert von der Schweiz öffentlichen Druck auf Israel zum Stopp des «Genozids» an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen. Die Schweiz solle unter anderem die israelische Botschafterin einbestellen und öffentlich ein Ende der Gewalt fordern.

Man habe «hinreichende Belege» dafür, dass Israel einen «Völkermord» an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen begehe, teilte Amnesty International am Donnerstag mit. Die Organisation berief sich auf einen von ihr selbst verfassten Bericht.

Die Schweiz soll sich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bis Ende Jahr für ein Waffenembargo gegen Israel, die Hamas und andere palästinensische Gruppen sowie Sanktionen gegen die Verantwortlichen von Gräueltaten einsetzen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft soll «strukturelle Ermittlungen» aufnehmen, um Beweise zu sichern.

Die Schweiz soll auch ein Handelsverbot mit Siedlungen oder Firmen, die mit der Besetzung palästinensischer Gebiete in Verbindung stehen, prüfen. Zudem forderte Amnesty die Wiederaufnahme humanitärer Hilfe über das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA.

Israel bestritt in der Vergangenheit Völkermord-Vorwürfe. Das Land beruft sich auf sein Recht auf Selbstverteidigung, nachdem Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober den Süden Israels überfallen und rund 1200 Menschen getötet hatten. Seither führt Israel im Gazastreifen Krieg gegen die Hamas. Den Kämpfen sind auch Tausende palästinensische Zivilisten zum Opfer gefallen. Israel steht deshalb in der Kritik.

Vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag läuft eine von Südafrika erhobene Völkermord-Klage gegen Israel. Im Mai hatte zudem der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag Haftbefehle unter anderem gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu wegen der Kriegführung beantragt. (rbu/sda)