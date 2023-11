Offenbar Zufall: Zwei Israel-Demonstrationen heute Abend in Zürich

Offenbar Zufall: Zwei Palästina-Demonstrationen heute Abend in Zürich

Flaggen wird man heute Abend nicht sehen – sie werden von den Organisatoren nicht erlaubt. Bild: keystone

In Zürich finden heute, Donnerstagabend, zwei verschiedene Demonstrationen mit Bezug auf die Gewalteskalation in Palästina statt. Auf den ersten Blick haben die beiden Demonstrationen ähnliche Anliegen, sie verfolgen jedoch unterschiedliche Ziele.

Die erste Demonstration mit dem Titel «Never again is now» wird von jüdischen Privatpersonen organisiert und richtete sich gegen den zunehmenden Antisemitismus in der Schweiz, der seit der Gewalteskalation in Israel und im Gazastreifen verstärkt auftritt. Sie betonten die Bedeutung, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten, und betonten die Notwendigkeit, die jüdische Bevölkerung in der Schweiz und weltweit zu unterstützen. Diese Demonstration würde sich jedoch nicht auf die politische Situation in Israel beziehen, wie die Organisationen beteuern.

Die zweite Demonstration auf dem Bürkliplatz, die zur gleichen Zeit stattfindet, wurde von der Gruppe «Schweiz ohne Armee» (GSoA) und der «Jüdischen Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina (JVJP)» organisiert. Sie fordern einen sofortigen Waffenstillstand in Israel und Palästina, die Freilassung der Geiseln der Hamas und die Einstellung aller Waffenexporte in die Region. Die Veranstaltung sollte die Angriffe sowohl der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung als auch Israels Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen verurteilen.

Die Demonstration wird von verschiedenen Gruppen und Nichtregierungsorganisationen unterstützt, darunter Amnesty International Schweiz. Es werde keine Hasspropaganda, Islamfeindlichkeit oder Antisemitismus toleriert und die Teilnehmer werden ermutigt, eine Kerze mitzubringen, um ihre Botschaft des Friedens zu betonen.

Trotz der Ähnlichkeiten in den Anliegen dieser beiden Veranstaltungen ist es ein Zufall, dass sie zur gleichen Zeit stattfinden. Die Friedenskundgebung wird jedoch auch von jüdischer Seite kritisiert, da sie Israel für die Eskalation der Gewalt und die Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung verantwortlich macht. Die Organisatoren der Friedenskundgebung argumentieren jedoch, dass sie eine breite Sichtweise auf das Konfliktgeschehen verfolgen und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf beiden Seiten fordern.

