Die Beschuldigte wehrte sich mit einer Beschwerde gegen die Untersuchungshaft. Das Obergericht hiess ihre Beschwerde nun teilweise gut. Die Frau wird aus der Untersuchungshaft entlassen - sobald sie einen Platz in einer offenen Institution zur ärztlichen und psychiatrischen Behandlung findet.

Die Mutter habe sie zeitlebens eingeschränkt, ihr eine Therapie verweigert und sie sozial vereinsamen lassen, gab die Festgenommene an. Die Zwillingsschwester der Beschuldigten bezeichnete die Beziehung gemäss Erwägungen des Obergerichts als «Notgemeinschaft». Ihre Mutter habe ihrer Schwester nicht zu verstehen geben wollen, dass sie krank sei.

Mutter und Tochter lebten zeitlebens gemeinsam. Die Getötete war die wichtigsten Bezugsperson, wie es im Urteil des Obergerichts heisst. Nach der Tat habe die Beschuldigte in der Wohnung ausgeharrt. Sie wurde am 18. September festgenommen.

Die Justizbehörden informierten bislang nicht über das Anfang September in Lenzburg AG verübte Tötungsdelikt. Details zur Tat gehen aus einem am Montag publizierten Urteil des Aargauer Obergerichts zur Anordnung der Untersuchungshaft für die mutmassliche Täterin hervor.

Eine 58-jährige Frau sitzt im Kanton Aargau in Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung ihrer 92-jährigen Mutter. Die Beschuldigte leidet offenbar an einer paranoiden Schizophrenie, wie aus einem Urteil des Obergerichts hervorgeht.

58-Jährige soll in Lenzburg AG ihre Mutter getötet haben

