Lebenslänglich für Angeklagten im Basler Doppelmordprozess

Der Angeklagte im Basler Doppelmordprozess ist am Donnerstag zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er war für schuldig befunden worden, vor sieben Jahren zusammen mit einem Mittäter in einem Café zwei Männer erschossen zu haben. (rbu/sda)

Die Umweltschutzorganisation SeaCleaners hat am Donnerstag in Genf das neue Modell ihres Bootes zur Beseitigung von Plastikmüll vorgestellt. Die in der Bretagne gebaute Mobula 8.2, die nach Malaysia verschifft werden soll, kann pro Stunde eine Fläche von 15'000 Quadratmetern reinigen.