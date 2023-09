Ehemaliger Lehrer in Genf wegen Pornografie verurteilt

Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass das Verhalten des Angeklagten unter den Tatbestand der sexuellen Nötigung falle. Sie hatte ihm auch sexuelle Handlungen mit einer urteilsunfähigen oder widerstandsunfähigen Person, sexuelle Handlungen mit abhängigen Personen und das Ausnutzen einer Notlage zur Last gelegt. Der 44-Jährige wurde von all diesen Anklagepunkten freigesprochen.

Der Mann unterrichtete an einer Orientierungsschule, die die beiden Jugendlichen besucht hatten. Einer der beiden war sein Schüler gewesen.

Das Genfer Strafgericht hielt in der Urteilsverkündung fest, dass die sexuelle Mündigkeit in der Schweiz bei 16 Jahren liege. Die beiden Jugendlichen waren zum Zeitpunkt der Taten, die sich zwischen 2017 und 2020 ereigneten, über 16 Jahre alt.

Er wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten Haft mit einer Bewährungsfrist von drei Jahren verurteilt. Der ehemalige Lehrer wurde ausserdem mit einem lebenslangen Verbot belegt, eine Tätigkeit auszuüben, bei der er mit Minderjährigen in Kontakt kommt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren gefordert.

Ein Genfer Ex-Lehrer ist nach sexuellen Handlungen mit zwei früheren Schülern am Freitag vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen worden. Ein Gericht befand den 44-Jährigen jedoch der Pornografie und des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz für schuldig.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Langenthal nach dem Abstieg – «Hockey-Hollywood» in der Provinz

Nach Vertragsauflösung in Sion: Balotelli unterschreibt in Türkei +++ Kasami nach Italien

So viele Wohnungen stehen in deiner Gemeinde leer

So skurril war die Alien-Show vor dem mexikanischen Kongress

Ein Abend full of Fetisch, Achselhaaren und Wokeness

So viele Wohnungen stehen in deiner Gemeinde leer

Die Wohnungsnot verschärft sich: Im dritten Jahr in Folge ist die Anzahl leerstehender Wohnungen in der Schweiz zurückgegangen. Doch nicht in allen Gemeinden sieht die Situation gleich aus – hier der grosse Überblick.

In der Schweiz gibt es immer weniger leerstehende Wohnungen. Die Zahl nimmt schon seit 2020 kontinuierlich ab: Am 1. Juni 2023 standen schweizweit 54'765 Wohnungen leer. Das sind rund 6700 oder 11 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.