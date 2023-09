3 Madrid-Spieler wegen Verbreitung von Minderjährigen-Porno verhaftet

Die drei Spieler sollen ein sexuelles Video verbreitet haben, in welchem eine minderjährige Person zu sehen ist, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird auf seiner US-Reise auch Tech-Milliardär Elon Musk treffen, der wegen antisemitischer Beiträge auf seiner Online-Plattform X in der Kritik steht. Das Gespräch sei für Montag angesetzt, hiess es aus dem Büro des Regierungschefs am Donnerstag. Vor seiner Teilnahme an der UN-Vollversammlung in New York Ende kommender Woche legt er Medienberichten zufolge zunächst einen Zwischenstopp in Kalifornien ein.