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Ex-Präsident der Bankiervereinigung Pierre Mirabaud verurteilt

Bestechung und Geldwäscherei: Ex-Präsident der Bankiervereinigung verurteilt

08.09.2026, 11:26

Das Bundesstrafgericht hat Pierre Mirabaud der Bestechung fremder Amtsträger und der Geldwäscherei schuldig gesprochen. Der Ex-Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

Das Bundesstrafgericht beurteilte den Fall des mittlerweile pensionierten Genfer Bankiers im abgekürzten Verfahren. Es folgte der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft. Nach der Befragung von Mirabaud verlas das Gericht am späten Dienstagvormittag das Urteilsdispositiv.

Pierre G. Mirabaud, Praesident Schweizerische Bankiervereinigung spricht an einer Medienkonferenz in Zuerich, am Donnerstag, 18. September 2008 anlaesslich des Schweizerischen Bankiertags. (KEYSTONE/W ...
Pierre Mirabaud wurde am Dienstag verurteilt.Bild: KEYSTONE

Laut Anklageschrift hat Mirabaud einem hohen Beamten aus Kuwait Vorteile in der Höhe von 82 Millionen Franken gewährt, damit dieser öffentliche Gelder bei der gleichnamigen Bank anlegt.

Der Kuwaiter, Präsident der öffentlichen Anstalt für soziale Sicherheit (PIFSS) des Golfstaates, hat einen Teil der Gelder dieser Institution bei der Genfer Privatbank platziert. Es handelt sich eine halbe Milliarde Dollar. (sda)

Mehr dazu:

Genfer Bankier Mirabaud steht wegen Bestechung vor Gericht
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